सरकारी सैलरी में 96 लाख की एक्स्ट्रा कमाई? स्वास्थ्य विभाग के DGM के ठिकानों पर SVU की छापेमारी

जांच एजेंसी के मुताबिक, पंकज कुमार पिछले 11 साल से सर्विस में हैं। इस छोटे से समय में, उन्होंने अलग-अलग पदों पर रहते हुए अपनी कानूनी इनकम से कहीं ज़्यादा संपत्ति जमा कर ली है। SVU ने उनके खिलाफ केस नंबर 10/2026 फाइल किया है उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और 96,46,666 रुपये की गैर-कानूनी चल और अचल संपत्ति जमा की। यह उनकी सैलरी और इनकम के दूसरे जाने-माने सोर्स से लगभग 73 प्रतिशत ज्यादा है।