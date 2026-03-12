Rajya Sabha Election: AIMIM का साथ मिला तो क्या जीत जाएंगे तेजस्वी के उम्मीदवार? 5वीं सीट पर सस्पेंस बरकरार

Rajya Sabha Election: बिहार की पांच राज्य सभा सीटों के लिए होने वाली वोटिंग को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। राजधानी पटना के सियासी गलियारों में हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि पांचवीं सीट का क्या होगा? क्या NDA कोई कमाल करके पांचों सीट पर कब्जा कर लेगी, या तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक बिसात से NDA को मात दे देंगे? राज्य सभा चुनाव में पांचवीं सीट दोनों गठबंधनों की साख और संख्या बल का लिटमस टेस्ट बन गई है। इधर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और AIMIM के बीच बढ़ती नजदीकियां एनडीए के खेमे में हलचल पैदा कर रही हैं। लेकिन गणित कुछ ऐसा है कि तेजस्वी के लिए राह जितनी आसान दिख रही है, उतनी है नहीं।