डॉक्टर बनना चाहती है दिव्यांग सोनी, 2 किमी घसीटकर जाती थी स्कूल; मैथिली ठाकुर के एक फोन पर DM ने…

सोनी कुमारी गोपालगंज जिले के रामनगर गांव की रहने वाली है। उसके जीवन की कहानी संघर्षों से भरी है। पिता का साया सिर से उठ चुका है और घर की माली हालत बेहद खराब है। मां लाइची देवी मजदूरी करके किसी तरह परिवार का पेट पालती हैं। 15 साल की सोनी बचपन से ही पैरों से दिव्यांग है, लेकिन उसकी आंखों में भविष्य को लेकर एक सपना है, वह पढ़-लिखकर डॉक्टर बनना चाहती है ताकि समाज की सेवा कर सके। आर्थिक तंगी और शारीरिक परेशानी के बावजूद वह रोजाना स्कूल जाती है और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है।