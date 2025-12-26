परफेक्ट पत्नी नहीं मिली, इसलिए 3 शादियां की… 2 बीवियां थाने पहुंची तो पति ने दिया अजीब तर्क

बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना इलाके के गौरूप समईल गांव का मामला है। सीवान जिले की 24 साल की गुड़िया कुमारी का कहना है कि अप्रैल 2024 में पिंटू बरनवाल से उसकी शादी हुई थी। गुड़िया ने पुलिस को बताया, "शादी के वक्त मुझे नहीं पता था कि पिंटू पहले से शादीशुदा है। जब पता चला तो मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। खुद को ठगा महसूस किया।" पता चला कि पिंटू ने बिना तलाक दिए तीसरी शादी कर ली है। गुड़िया ने मीरगंज थाने में पिंटू, उसकी बहन और मां पर एफआईआर दर्ज कराई है, दूसरी शादी और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।