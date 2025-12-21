Crime News: वीडियो क्यों बनाया? पूछने पर बिहटा में भड़की हिंसा, पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त

पीड़िता की मां ने अपने आवेदन में लिखा है कि श्रवण दास ने एक कार्यक्रम में उनसे नंबर लिया था। इसके बाद श्रवण दास यदा-कदा उनकी पुत्री से मिलते थे। 24 फरवरी 2024 को वो उनके घर पर ही किराया में रहने आ गए। उन्होंने जान पहचान का लाभ उठाकर मेरी बेटी से 12 मार्च 2024 को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वे बार बार उसके साथ दुष्कर्म करने लगे। पीड़िता की मां ने अपने आवेदन में लिखा है कि मेरी लड़की नाबालिग है, इसलिए वह बाबा का इरादा नहीं भांप पाई। श्रवण दास जी महाराज इसका लाभ उठाकर मेरी बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। मेरी बेटी के मां बनने पर उन्होंने धमकी देकर उन्होंने गर्भपात करा दिया।