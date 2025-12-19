19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

पटना

Patna School Time: ठंड और कुहासे को देखते हुए पटना में बदली स्‍कूलों की टाइम‍िंग, डीएम ने जारी क‍िया आदेश

Patna School Time: बिहार में कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना के डीएम ने स्कूलों का समय बदल दिया है। अब स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 3:30 बजे तक चलेंगे।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 19, 2025

पटना में बदली स्‍कूलों की टाइम‍िंग। फोटो- पत्रिका

Patna School Time:बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच पटना के डीएम ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। पटना के डीएम के आदेश के अनुसार, 20 से 25 दिसंबर तक सभी स्कूल सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक चलेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।पटना जिलाधिकारी के एक्स हैंडल से इसकी जानकारी शेयर की गई है। इसमें लिखा है, "जिले में अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए, पटना के जिला दंडाधिकारी ने प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 20.12.2025 से 25.12.2025 तक शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह 10:00 बजे से 3:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया है।"

पटना में बदली स्‍कूलों की टाइम‍िंग

पटना डीएम ने पहले 18 दिसंबर को आदेश जारी कर कहा था कि 19 से 25 दिसंबर तक सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेंगी। लेकिन, एक दिन बाद ठंड बढ़ने पर आदेश में बदलाव किया गया। अब स्कूल सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक चलेंगे। जिला प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि ठंड और बढ़ी तो स्कूलों को बंद करने का आदेश भी जल्द आ सकता है।

अगले तीन दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड

बिहार के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को पटना समेत कई शहरों में धूप नहीं निकली और पूरे दिन भारी कुहासा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। 30 किमी/घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी।

