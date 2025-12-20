Hijab Controversy: सीएम नीतीश ने हटाया था जिसका हिजाब, उस डॉक्टर को मिला 3 लाख सैलरी और घर का ऑफर

डॉ. नुसरत परवीन ने बिहार में ही काम करने का फैसला किया है। वो आज पटना के सदर अस्पताल में ज्वाइन करेंगी, जैसा कि गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. मोहम्मद महफूजुर रहमान ने बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचा नहीं, बल्कि हटाने के लिए कहा था, और इस मामले को मीडिया में गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने न तो इस्लाम का अपमान किया और न ही मुस्लिम लड़की को नीचा दिखाने का इरादा था।