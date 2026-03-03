Rajya Sabha Elections: नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री पर सस्पेंस, NDA की 5 सीटों पर फंसा पेंच; जानें क्या है पूरा समीकरण

सूत्रों ने कहा कि दूसरी JD(U) सीट के लिए दूसरे दावेदार पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और पूर्व ब्यूरोक्रेट मनीष वर्मा हैं। इस अप्रैल में रिटायर हो रहे पांच राज्यसभा सदस्यों में NDA खेमे के तीन – कुशवाहा, हरिवंश और ठाकुर – और RJD के दो – प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह शामिल हैं। 243 विधानसभा सीटों के साथ, बिहार के लिए मैजिक नंबर 41 वोट हैं। JD(U) और BJP के पास क्रम से 85 और 89 सीटें हैं, जिससे उन्हें दो-दो सीटें मिल जाएंगी। पांचवीं सीट के लिए, NDA, जिसने 202 सीटें जीती हैं, के पास 38 वोट हैं और उसे तीन और वोट चाहिए। NDA के एक नेता ने कहा, “विपक्षी खेमे से क्रॉस-वोटिंग हो सकती है। INDIA ब्लॉक के पास सीट पक्की करने के लिए नंबर नहीं हैं। अगर BSP और AIMIM समेत पूरा विपक्ष एक साथ आता है, तो ही वे 41 वोट हासिल कर पाएंगे।”