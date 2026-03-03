Rajya Sabha Elections: नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री पर सस्पेंस, NDA की 5 सीटों पर फंसा पेंच; जानें क्या है पूरा समीकरण

नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के साथ। फोटो-आईपीआरडी
Rajya Sabha Elections:बिहार में राज्यसभा चुनाव की रेस में NDA उलझ गया है। हालांकि गठबंधन अप्रैल में खाली हो रही सभी पांच सीटों को जीतने का लक्ष्य बना रहा है, लेकिन इन सीटों के लिए कई दावेदार हैं, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी शामिल हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास),जिसकी राज्यसभा में कोई मौजूदगी नहीं है वो भी इस दफा सीट के लिए ज़ोर दे रही है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने भी अपनी दावेदारी पेश किया है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख और राज्यसभा के मौजूदा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा के टिकट पर सस्पेंस बढ़ गया है।
राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख (5 मार्च) में अब मात्र दो दिन बचे हैं। सूत्रों का कहना है कि RLM प्रमुख से दोबारा नॉमिनेशन पक्का करने के लिए अपनी पार्टी को BJP में मर्ज करने के लिए कहा गया है। हालांकि मर्जर ऑफर पर BJP की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन RLM सूत्रों ने कहा कि कुशवाहा शायद इसके लिए तैयार न हों क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक पहचान कमज़ोर हो जाएगी और उनकी मोलभाव करने की ताकत खत्म हो जाएगी। इस बीच, कुशवाहा BJP को याद दिला रहे हैं कि उसने उनसे राज्यसभा के लिए दोबारा चुनाव का वादा किया था। इसी वादे पर कुशवाहा विधानसभा चुनाव में चुनाव से पहले सीटों की बातचीत में सिर्फ़ छह सीटों पर राज़ी हुए थे।
पक्की सीटों पर भी – दो JD(U) के लिए और दो BJP के लिए – दोनों पार्टियों में इस बात पर खींचतान है कि अपर हाउस में किसे भेजा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, BJP के कैंडिडेट में से एक हो सकते हैं। JD(U) सूत्रों ने कहा कि बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का अपर हाउस के लिए दोबारा चुना जाना लगभग तय है, लेकिन निशांत के नॉमिनेशन पर सस्पेंस बना हुआ है।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि “निशांत के नाम पर पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ सीरियसली बात हुई है। मंगलवार तक आखिरी फैसला ले लिया जाएगा। बहुत से नेता चाहते हैं कि निशांत अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत एक नेशनल पहचान के साथ करें।” यह राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की कीमत पर हो सकता है, जो इस अप्रैल में सदन में दो टर्म पूरे करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, “हरिवंश जी के साथ जुड़े लोग उनके दोबारा चुनाव के लिए ज़ोर दे रहे हैं। लेकिन पार्टी में यह सोच बढ़ रही है कि निशांत को अपर हाउस भेजा जाना चाहिए क्योंकि वह पार्टी का भविष्य हैं और उनकी राजनीतिक स्थिति को मज़बूत करने की ज़रूरत है।”
सूत्रों ने कहा कि दूसरी JD(U) सीट के लिए दूसरे दावेदार पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और पूर्व ब्यूरोक्रेट मनीष वर्मा हैं। इस अप्रैल में रिटायर हो रहे पांच राज्यसभा सदस्यों में NDA खेमे के तीन – कुशवाहा, हरिवंश और ठाकुर – और RJD के दो – प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह शामिल हैं। 243 विधानसभा सीटों के साथ, बिहार के लिए मैजिक नंबर 41 वोट हैं। JD(U) और BJP के पास क्रम से 85 और 89 सीटें हैं, जिससे उन्हें दो-दो सीटें मिल जाएंगी। पांचवीं सीट के लिए, NDA, जिसने 202 सीटें जीती हैं, के पास 38 वोट हैं और उसे तीन और वोट चाहिए। NDA के एक नेता ने कहा, “विपक्षी खेमे से क्रॉस-वोटिंग हो सकती है। INDIA ब्लॉक के पास सीट पक्की करने के लिए नंबर नहीं हैं। अगर BSP और AIMIM समेत पूरा विपक्ष एक साथ आता है, तो ही वे 41 वोट हासिल कर पाएंगे।”
सूत्रों ने कहा कि LJP (RV) बिहार चुनावों में अपने शानदार प्रदर्शन के आधार पर RS टिकट के लिए ज़ोर दे रही थी, जहाँ उसने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 19 पर जीत हासिल की थी। LJP (RV) ने तर्क दिया है कि कुशवाहा ने अपने बिना चुने हुए बेटे दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में कैबिनेट में जगह दिलाकर अपने परिवार को पहले ही सुरक्षित कर लिया है। इसके लिए, RLM को उसे MLC सीट पर जिताना होगा।
HAM के मांझी भी एक सीट के लिए ज़ोर दे रहे हैं। मांझी ने हाल ही में रिपोर्टर्स से कहा, “2024 के आम चुनावों से पहले, BJP के टॉप नेताओं ने हमसे लोकसभा में दो और राज्यसभा में एक सीट का वादा किया था। लेकिन हमें सिर्फ़ एक लोकसभा सीट मिली, और हम उसे जीत गए। राज्यसभा सीट पर वादा अभी पूरा होना बाकी है।”
एक BJP नेता ने कहा कि अगर चीज़ें ठीक नहीं हुईं, तो पार्टी तीनों सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकती है। एक BJP नेता ने कहा, “अगर बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई, तो सेंट्रल लीडरशिप तीसरी सीट पर भी अपना कैंडिडेट उतार सकती है और सहयोगी दलों से भी बात करने को कह सकती है।”
महागठबंधन कैंप में, RJD ने रविवार को अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में यह तय करके लीड ले ली है कि वह एक कैंडिडेट उतारेगी। जबकि पार्टी के अंदर यह चर्चा है कि RJD के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट तेजस्वी यादव को मैदान में उतारा जा सकता है, सूत्रों ने कहा, यह तभी होगा जब पार्टी को जीत का भरोसा होगा। इसके अलावा, पार्टी इंडस्ट्रियलिस्ट और मौजूदा MP ए डी सिंह को मैदान में उतार सकती है।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग