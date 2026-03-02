Google से बनाई फोटो, 6 लाख में डील! रेलवे में नौकरी के नाम पर स्कैम करने वाले दो युवक गिरफ्तार; CBI भी रह गई दंग

Sarkari Naukri Scam: सरकारी नौकरी पाने की चाहत ने बिहार के दो होनहार युवकों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। CBI ने बिहार के मुंगेर से मुकेश कुमार और रंजीत कुमार को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह स्कीम इतना शातिर तरीके से अंजाम दिया गया कि जांच एजेंसी भी शुरू में हैरान रह गई। एग्जाम से लेकर मेडिकल एग्जाम और जॉइनिंग तक, पूरे प्रोसेस में किसी और को बैठाकर एक टेक्नीशियन की नौकरी पक्की कर ली गई।इसके लिए 6 लाख रुपये में डील हुई। सोमवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।