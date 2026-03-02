2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Google से बनाई फोटो, 6 लाख में डील! रेलवे में नौकरी के नाम पर स्कैम करने वाले दो युवक गिरफ्तार; CBI भी रह गई दंग

Sarkari Naukri Scam: इंडियन रेलवे में नौकरी दिलाने से जुड़े एक बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है। CBI ने बिहार के मुंगेर जिले से दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने फोटो में हेरफेर और प्रॉक्सी कैंडिडेट के जरिए करीब डेढ़ साल तक रेलवे को अंधेरे में रखा।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 02, 2026

Sarkari Naukri Scam: सरकारी नौकरी पाने की चाहत ने बिहार के दो होनहार युवकों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। CBI ने बिहार के मुंगेर से मुकेश कुमार और रंजीत कुमार को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह स्कीम इतना शातिर तरीके से अंजाम दिया गया कि जांच एजेंसी भी शुरू में हैरान रह गई। एग्जाम से लेकर मेडिकल एग्जाम और जॉइनिंग तक, पूरे प्रोसेस में किसी और को बैठाकर एक टेक्नीशियन की नौकरी पक्की कर ली गई।इसके लिए 6 लाख रुपये में डील हुई। सोमवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

6 लाख में तय हुआ सौदा

यह मामला 2024 के रेलवे भर्ती से जुड़ा है। रेलवे ने टेक्नीशियन समेत अलग-अलग पोस्ट के लिए 8,000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली थीं। मुंगेर के रहने वाले मुकेश कुमार ने टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं था। उसने अपने पड़ोसी, रंजीत कुमार, जो एक कोचिंग टीचर हैं, से संपर्क किया। मुकेश ने रंजीत को ऑफर दिया, "मेरी जगह एग्जाम दो। अगर तुम्हें नौकरी मिल जाती है, तो मैं तुम्हें 6 लाख रुपये कैश दूंगा।"

रंजीत लालच में आ गया और अप्रैल 2024 में अपनी एप्लीकेशन जमा करने के बाद, दिसंबर में पटना में हुए CBT एग्जाम में मुकेश की जगह बैठ गया। एग्जाम पास करने के बाद, उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए भोपाल बुलाया गया। वहां, रंजीत ने भी मुकेश बनकर पूरा प्रोसेस पूरा किया।

Google का इस्तेमाल करके बनाई गई फोटो

फ्रॉड एप्लीकेशन फॉर्म भरने से ही शुरू हो गया था। पकड़े जाने के डर से, दोनों ने एक शातिर तरीका निकाला। Google और एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके, रंजीत ने मुकेश की फोटो को अपनी (रंजीत की) फोटो के साथ मिलाकर एक नई हाइब्रिड फोटो बनाई। आइडिया यह था कि अगर कभी फोटो पर सवाल उठा, तो वह दावा करेगा कि यह एक पुरानी फोटो है और समय के साथ उसका चेहरा बदल गया है। इस हाइब्रिड फोटो से रंजीत आसानी से मुकेश बनकर पटना में CBT एग्जाम और फिर भोपाल में मेडिकल टेस्ट दे सका।

ट्रेनिंग तक पहुंच गया, लेकिन बायोमेट्रिक्स ने बिगाड़ा खेल

जुलाई 2025 में मुकेश का चयन हुआ और सितंबर में उसने नौकरी जॉइन किया। उसने दमोह, सागर और जबलपुर डिविजन में भी काम किया। अक्टूबर 2025 में, उसे ट्रेनिंग के लिए प्रयागराज भेजा गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन रेलवे के एक सख्त नियम ने सारी पोल खोल दी।

रेलवे के नियमों के मुताबिक, नए कर्मचारियों के लिए एक साल के अंदर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है। जब 14 नवंबर, 2025 को मुकेश का टेस्ट हुआ, तो उसके अंगूठे और चेहरे का निशान रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ। गिरफ्तारी के डर से मुकेश जबलपुर से भागकर बिहार में छिप गया।

मुंगेर में CBI की कार्रवाई और गिरफ्तारी

रेलवे की तरफ से लिखी गई शिकायत के मुताबिक, जबलपुर CBI SP एसके राठी के डायरेक्शन में DSP एके मिश्रा की टीम ने जांच शुरू की। लोकेशन ट्रेस करते हुए टीम मुंगेर पहुंची और सबसे पहले मुकेश को गिरफ्तार किया। मुकेश की जानकारी के आधार पर कोचिंग संचालक रंजीत कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। CBI अब यह जांच कर रही है कि क्या रंजीत ने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में सॉल्वर बनकर दूसरे स्टूडेंट्स को भी भर्ती किया था।

आधार और बायोमेट्रिक नियमों पर एक नजर

इस घटना ने एक बार फिर आधार और बायोमेट्रिक्स की सिक्योरिटी को चर्चा में ला दिया है। UIDAI के नियमों के मुताबिक, पता ऑनलाइन या आधार सेंटर पर कितनी भी बार बदला जा सकता है, इसके लिए 100 रुपये का शुल्क देना होता है। फोटो अपडेट करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आधार सेंटर जाना जरूरी है। हर बार पता या मोबाइल नंबर बदलने पर सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है।

ये भी पढ़ें

पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय, भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह का दावा; बोले- लेकिन जब तक…
पटना
Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

CBI

Updated on:

02 Mar 2026 06:02 pm

Published on:

02 Mar 2026 06:01 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Google से बनाई फोटो, 6 लाख में डील! रेलवे में नौकरी के नाम पर स्कैम करने वाले दो युवक गिरफ्तार; CBI भी रह गई दंग

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

ASP, SSP, DGP पर दर्ज हो केस…, NEET छात्रा केस में वकील ने कोर्ट से की मांग; CBI को बताया 'पिंजरे वाला तोता'

NEET Student Rape-Death Case | पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस
पटना

पवन सिंह की राज्यसभा में एंट्री तय? भोजपुरी सिंगर ने बता दी अंदर की बात

Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात
पटना

'दुनिया में सही-गलत कुछ नहीं…', खामेनेई की मौत पर बोले खान सर

irna-israel war, khan sir coaching video
पटना

Bihar Bridge Collapses: करोड़ों का पुल बना मलबा! ढलाई के दौरान गोपालगंज में गिरा पुल, बड़ा हादसा टला

पटना

ईरान संकट की आंच पटना तक: मिडिल ईस्ट के लिए 150 यात्रियों ने रद्द कराईं टिकटें

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.