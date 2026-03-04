किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर… गुंडागर्दी चल रही है क्या? मंत्री संजय सिंह का पुलिस पर फूटा गुस्सा, 35 जूनियर डॉक्टरों पर FIR

यह पूरी घटना मधुबनी के रहने वाले राहुल कुमार मिश्रा के साथ हुई। राहुल और उनके भाई सोनू 2 मार्च को ट्रेन से सफर के दौरान अथमगोला के पास घायल हो गए थे। बेहतर इलाज की उम्मीद में, उन्हें बाढ़ अस्पताल से PMCH रेफर किया गया था। राहुल ने बताया कि जब वे 3 मार्च को सर्जरी डिपार्टमेंट पहुंचे, तो डॉक्टरों ने उन्हें बाहर CT स्कैन कराने की सलाह दी। जब राहुल ने बस इतना कहा, "डॉक्टर साहब, प्लीज पर्ची पर लिख कर दे दीजिए कि टेस्ट यहां नहीं हो सकता, तो मैं बाहर से जांच करवा लूंगा," तो डॉक्टर गुस्सा हो गए। आरोप है कि इस छोटी सी बात पर गाली-गलौज होने लगी और देखते ही देखते डॉक्टरों और गार्ड्स ने परिवार पर हमला कर दिया।