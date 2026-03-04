Rajya Sabha Elections: रामनाथ ठाकुर को ‘तीसरी पारी’ का इनाम, हरिवंश को 2022 की ‘बगावत’ की सजा! जानिए JDU का पूरा गेमप्लान

जदयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को अगर राज्यसभा भेजती है तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का पत्ता कटेगा। वो पिछले दो दफा से लगातार राज्यसभा के सांसद हैं। जदयू की ओर किंग महेंद्र (मशहूर उद्योगपति और दवा कारोबारी महेंद्र प्रसाद) के अतिरिक्त किसी को भी तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजी है। इसको लेकर इस दफा इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि हरिवंश का जदयू टिकट काटेगी। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हरिवंश परंपरा की नजीर बन सकते हैं। जबकि पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं का कहना है कि हरिवंश को ड्रॉप करने की सबसे बड़ी वजह 2022 की वह घटना है जब नीतीश ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन से जुड़ गए थे। लेकिन, तब हरिवंश ने जेडीयू की तरफ से इस्तीफा देने के संकेत को दरकिनार कर दिया था। उन्होंने राज्यसभा उपसभापति के संवैधानिक पद की मर्यादा का हवाला देकर ऐसा करने से इंकार कर दिया था। पार्टी उनके इस तर्क से तब से नाराज है। यही वजह है कि पार्टी थर्ड टर्म वाला नियम हरिवंश पर लागू करना चाह रही है और निशांत को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है