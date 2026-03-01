‘नीतीश को विश करें या किस करें?’ जब होली पर लालू की बात से लोटपोट हो गए थे लोग; तब CM आवास पर फटते थे कुर्ते और बजता था ढोल

समय बदला, लालू बीमार हुए और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब वे पहले जैसी होली नहीं खेल सकते। लेकिन इस बार उनके बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने उस पुरानी विरासत को फिर से जिंदा करने का फैसला किया है। 42 A, हार्डिंग रोड स्थित अपने आवास पर उन्होंने भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया है, जिसमें वृंदावन की रासलीला टीम को बुलाया गया है। तेज प्रताप यादव ने इस पहले अपनी पिता लालू यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए मकर संक्रांति के दिन भव्य दही-चूड़ा भोज की भी दावत दी थी।