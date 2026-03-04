पांचवें नाम पर मुहर नहीं… चिराग पासवान के बयान ने बढ़ाई उपेंद्र कुशवाहा की धड़कनें, राज्यसभा चुनाव में बिगड़ेगा NDA का गेम?

उन्होंने कहा, "BJP के ऑफिशियल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो गई है। मुझे खुशी है कि बिहार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जा रहे हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में वे एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और गठबंधन के साथी के तौर पर हम हर कदम पर उनका साथ देंगे।" चिराग पासवान ने BJP के दूसरे राज्यसभा कैंडिडेट शिवेश कुमार राम को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे बात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि NDA के साथी उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।