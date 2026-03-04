कब आएगी चिराग पासवान की बारात? होली पर मां रीना पासवान ने खोला राज, बोलीं- बहु के लिए…

रीना पासवान ने पहली बार खुलकर उन वजहों का खुलासा किया, जिनसे चिराग को काफी परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि परिवार के धोखे ने चिराग को अंदर से तोड़ दिया है। उनकी मां ने इमोशनल होते हुए कहा, "मैं पशुपति पारस और अपनी दोनों देवरानियों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि हमारे खुशहाल परिवार को भी बिखेर दिया। चिराग को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब प्रिंस राज ने मुझे लेकर भी बहुत कुछ बोला। इन कड़वी यादों और पारिवारिक झगड़ों ने चिराग का दिल बार-बार तोड़ा है।"