बेगूसराय: ‘ऊपर तक पहुंच’ का झांसा देकर ठगी करने वाली फर्जी लेडी दारोगा गिरफ्तार, वर्दी-नेमप्लेट बरामद

“मेरी ऊपर तक पहुंच है,आपका काम हो जायेगा। मेरी ड्यूटी फिलहाल कोर्ट में है , आप चिंता नहीं करें।” ऐसा कहकर लोगों को ठगने वाली फर्जी लेडी दारोगा को पुलिस ने बेगूसराय में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फर्जी लेडी दरोगा के पास से पुलिस की वर्दी और दो नेमप्लेट जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी जो पता चला है उसके अनुसार फर्जी लेडी दारोगा ने छह लोगों से करीब 50 हजार रुपये तक की ठगी की है। पुलिस के अनुसार लोगों को किसी प्रकार का कोई शक नहीं हो इसको लेकर महिला घर से वर्दी ही पहनकर निकला करती थी। यह घटना बेगूसराय के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के संत नगर बड़ी एघु का है।