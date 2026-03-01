2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

जानकारी के लिए डायल करें 721778… ईरान-इजराइल युद्ध के बीच फंसे लोगों के लिए नीतीश सरकार की बड़ी पहल

खाड़ी देशों में तनाव के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी वहां फंसे हुए हैं। इस संकट को देखते हुए, बिहार सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनके परिवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन शुरू की है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 02, 2026

Iran–Israel war

इजरायल ने किया ईरान पर हमला (फोटो- एएनआई)

Iran-Israel War: अमेरिका- इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़े तनाव ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। इन खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों में भी बेचैनी का माहौल है। ऐसे समय में बिहार सरकार ने अपने प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा पक्की करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन और प्रवासी मजदूर कल्याण विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासी बिहारी और उनके परिवार किसी भी इमरजेंसी में तुरंत संपर्क कर सकें। यह हेल्पलाइन नंबर दिल्ली में बिहार भवन से ऑपरेट होगा।

श्रम संसाधन और प्रवासी मजदूर कल्याण विभाग द्वारा जारी यह हेल्पलाइन नंबर सीधे उन बिहारियों और उनके परिवारों के लिए है जो अभी युद्ध प्रभावित या संघर्ष वाले इलाकों में फंसे हुए हैं।

हेल्पलाइन नंबर जारी

बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 7217788114 जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि यह नंबर 24 घंटे चालू रहेगा। इस नंबर पर कॉल करके प्रवासी बिहारी या उनके परिवार वाले किसी भी जानकारी, मदद या समस्या के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। आने वाली हर कॉल को प्राथमिकता दी जाएगी।

यह कदम क्यों उठाया गया?

मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण कई देशों में हवाई सेवाएं बाधित हुई हैं। एयरपोर्ट बंद होने और फ्लाइट कैंसिल होने की खबरों ने खाड़ी देशों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की चिंता बढ़ा दी है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, इराक और ईरान जैसे देशों में बड़ी संख्या में बिहारी काम करते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर यह व्यवस्था की है।

कोई बिहारी खुद को अकेला न समझे

श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि बिहार सरकार हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी प्रवासी बिहारी मुश्किल हालात में अकेला महसूस न करे। डिपार्टमेंट की स्पेशल टीम 24 घंटे हालात पर नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर संबंधित सेंट्रल एजेंसियों और एम्बेसी के साथ कोऑर्डिनेट करके तुरंत एक्शन लेगी।

दिल्ली में बिहार भवन बनेगा कंट्रोल रूम

यह स्पेशल हेल्पलाइन नंबर दिल्ली में बिहार भवन से ऑपरेट किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद विदेश में रहने वाले प्रवासी बिहारियों और उनके परिवारों को समय पर, सही जानकारी और मदद देना है। युद्ध के समय में, अक्सर कम्युनिकेशन चैनल बाधित हो जाते हैं या अफवाहें फैल जाती हैं, इसलिए यह सरकारी नंबर एक भरोसेमंद पुल का काम करेगा।

परिवारों के लिए बड़ी राहत

बिहार के सीवान, गोपालगंज, छपरा और मधुबनी जैसे जिलों से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। युद्ध की खबरों के बीच, इन जिलों में रहने वाले परिवार बहुत डरे हुए हैं। सरकार की इस पहल से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है जो अपनों की खैरियत की खबर के लिए बेताब हैं।

ये भी पढ़ें

पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय, भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह का दावा; बोले- लेकिन जब तक…
पटना
Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Iran Israel Conflict Latest Updates

Published on:

02 Mar 2026 07:33 pm

Hindi News / Bihar / Patna / जानकारी के लिए डायल करें 721778… ईरान-इजराइल युद्ध के बीच फंसे लोगों के लिए नीतीश सरकार की बड़ी पहल

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

Google से बनाई फोटो, 6 लाख में डील! रेलवे में नौकरी के नाम पर स्कैम करने वाले दो युवक गिरफ्तार

पटना

ASP, SSP, DGP पर दर्ज हो केस…, NEET छात्रा केस में वकील ने कोर्ट से की मांग; CBI को बताया 'पिंजरे वाला तोता'

NEET Student Rape-Death Case | पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस
पटना

पवन सिंह की राज्यसभा में एंट्री तय? भोजपुरी सिंगर ने बता दी अंदर की बात

Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात
पटना

'दुनिया में सही-गलत कुछ नहीं…', खामेनेई की मौत पर बोले खान सर

irna-israel war, khan sir coaching video
पटना

Bihar Bridge Collapses: करोड़ों का पुल बना मलबा! ढलाई के दौरान गोपालगंज में गिरा पुल, बड़ा हादसा टला

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.