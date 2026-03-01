जानकारी के लिए डायल करें 721778… ईरान-इजराइल युद्ध के बीच फंसे लोगों के लिए नीतीश सरकार की बड़ी पहल

Iran-Israel War: अमेरिका- इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़े तनाव ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। इन खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों में भी बेचैनी का माहौल है। ऐसे समय में बिहार सरकार ने अपने प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा पक्की करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन और प्रवासी मजदूर कल्याण विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासी बिहारी और उनके परिवार किसी भी इमरजेंसी में तुरंत संपर्क कर सकें। यह हेल्पलाइन नंबर दिल्ली में बिहार भवन से ऑपरेट होगा।