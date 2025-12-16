Bihar News: अरे अमरनथवा तूने क्या कर दिया रे… 2 बेटों को छोड़ 3 बेटियों संग मजदूर ने क्यों खत्म की ज़िंदगी?

इधर, अमरनाथ के घर में गहरा शोक छाया हुआ है। महिलाएँ और रिश्तेदार छाती पीट‑पीट कर रो रहे हैं। चीख‑चिल्लाहट में वे कहती हैं- “अरे अमरनथवा, तूने क्या कर दिया रे, खुद तो मर गया, लेकिन बच्चों को क्यों अपने साथ ले गया?” गाँव वाले इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर अमरनाथ के चाचा सीताराम ने बताया, “साढ़े चार बजे उठे तो बच्चे रोते हुए दिखे। उन्होंने कहा, ‘दादा, पापा और दीदी फांसी लगा लिये’। यह सुनते ही मैं जमीन पर बैठ गया, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया।”