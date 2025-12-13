भागलपुर में बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद 4 बच्चों की माँ ने ज़हर खाकर खुदकुशी की, पति ने बताई पूरी कहानी

बाँका के रहने वाले सत्यनारायण मंडल ने कहा, “2007 में मेरी रजनी से शादी हुई थी। शुरुआती कुछ साल हम दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा था; हम खुश थे। उन्होंने कहा कि 2012 के बाद से हमारी विवाहित जीवन बिगड़ने लगा। मुझे काम के कारण घर छोड़कर अन्य शहरों में रहना पड़ता था, महीनों घर से बाहर रहना पड़ता था, फिर 10 दिन के लिए घर आते‑आते फिर बाहर जाना पड़ता था। मेरा जीवन इसी तरह चल रहा था। रजनी की मृत्यु के बाद सत्यनारायण ने कहा, ‘इस वर्ष दीपावली के समय जब मैं घर आया, तो मुझे रजनी के प्यार का पता चला। मैंने अपनी ओर से रजनी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी।’”