Bihar News: भागलपुर में शिक्षक की “तुगलकी” सजा, छठी की छात्रा को 101 उठक‑बैठक का दिया दंड

पीड़ित छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शिक्षक के तुगलकी फरमान पर बच्ची उठक‑बैठक के दौरान बार‑बार रुकने की गुहार लगाती रही, लेकिन शिक्षक ने उसकी बात नहीं सुनी। बच्ची के बार‑बार रुकने की गुहार पर शिक्षक ने उसे 202 बार और उठक‑बैठक करने का निर्देश दिया। इस बीच अत्यधिक थकान और दर्द के कारण बच्ची अचानक जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई।