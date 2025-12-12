Bihar News: भागलपुर में शिक्षक की “तुगलकी” सजा, छठी की छात्रा को 101 उठक‑बैठक का दिया दंड

उठक‑बैठक का प्रतीकात्मक फोटो
Bihar Newsबिहार के भागलपुर जिले में एक शिक्षक के अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड स्थित आदर्श मध्य विद्यालय धरहरा में सहायक शिक्षक ने क्लास छठी की एक छात्रा को अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए कान पकड़कर 101 बार उठक‑बैठक करने की सजा सुनाई, जिससे छात्रा गिरकर बेहोश हो गई।
पीड़ित छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शिक्षक के तुगलकी फरमान पर बच्ची उठक‑बैठक के दौरान बार‑बार रुकने की गुहार लगाती रही, लेकिन शिक्षक ने उसकी बात नहीं सुनी। बच्ची के बार‑बार रुकने की गुहार पर शिक्षक ने उसे 202 बार और उठक‑बैठक करने का निर्देश दिया। इस बीच अत्यधिक थकान और दर्द के कारण बच्ची अचानक जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई।
बच्ची के गिरते ही स्कूल में अफरा‑तफरी मच गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। तत्काल इसकी सूचना विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका शशिकला देवी और परिजनों को दी गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल ने बच्ची को सौंप कर अपना पल्ला झाड़ लिया। परिवार ने पहले बच्ची को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी हालत चिंताजनक बताई।
इस घटना के बाद परिवार के साथ‑साथ आस‑पास के लोग भी आक्रोशित हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार वे सहन नहीं करेंगे। सभी लोग शिक्षक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
