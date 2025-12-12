12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

पटना

छपरा मर्डर केस: दोस्त को बीवी के साथ देखकर भड़का पति, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर काटी गर्दन

Chapra murder case छपरा मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 12, 2025

Crime News

क्राइम न्यूज (फोटो- पत्रिका)

Chapra murder case छपरा पुलिस ने शहर के चर्चित हत्या कांड का खुलासा करते हुए इस मामले में युवक की पत्नी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस हत्या में एक्स्ट्रा‑मैरिटल अफेयर की कहानी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गर्दन रेत कर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद छपरा के लोग सड़कों पर उतर आए थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार की गई महिला का अपने पति के ही दोस्त से पिछले कई महीनों से प्रेम संबंध था। मामले के खुलासे के बाद पति अपनी पत्नी को अपने मित्र से मिलने से रोक रहा था, जिससे परेशान होकर महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी।

क्या है मामला

मृतक रोहित कुमार और राकेश कुमार एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों अच्छे मित्र थे। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान राकेश की रोहित की पत्नी से पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। एक रात, जब रोहित बिना बताए ड्यूटी से कमरे में आया, तो उसने अपनी पत्नी को राकेश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इसके बाद रोहित और उसकी पत्नी के बीच संबंध बिगड़ गए। रोहित अक्सर अपनी पत्नी पर राकेश से दूर रहने का दबाव बनाता था, लेकिन दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर रोहित की पत्नी ने राकेश के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना के अनुसार दोनों ने चाकू की मदद से रोहित की हत्या कर दी और इसे हादसे का रूप देने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया।

रेलवे ट्रैक पर मिला था डेड बॉडी

रेलवे ट्रैक पर रोहित की लटकी हुई शव मिलने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और इस घटना के विरोध में सड़क जाम कर दिया। इससे पुलिस पर दबाव बढ़ गया। सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि जांच शुरू होने पर पता चला कि रिविलगंज थाने में सूचना मिली थी। जखुआ गांव के पास एक युवक की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जखुआ गांव के रहने वाले राकेश कुमार को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया।

ऐसे सामने आया पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, राकेश ने कबूल किया कि उसने अपने दोस्त की हत्या उसकी पत्नी के साथ मिलकर की है। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू और कपड़े बरामद किए गए। राकेश की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक की पत्नी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया।

image

