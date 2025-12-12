छपरा मर्डर केस: दोस्त को बीवी के साथ देखकर भड़का पति, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर काटी गर्दन

मृतक रोहित कुमार और राकेश कुमार एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों अच्छे मित्र थे। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान राकेश की रोहित की पत्नी से पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। एक रात, जब रोहित बिना बताए ड्यूटी से कमरे में आया, तो उसने अपनी पत्नी को राकेश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इसके बाद रोहित और उसकी पत्नी के बीच संबंध बिगड़ गए। रोहित अक्सर अपनी पत्नी पर राकेश से दूर रहने का दबाव बनाता था, लेकिन दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर रोहित की पत्नी ने राकेश के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना के अनुसार दोनों ने चाकू की मदद से रोहित की हत्या कर दी और इसे हादसे का रूप देने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया।