मोतिहारी पुलिस ने स्कूल के सातों टीचर को क्यों लिया हिरासत में? जानिए 4 दिसंबर को हुई घटना का पूरा सच

दरअसल, यह पूरा वाक्या मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में स्थित मच्छर गांव के मध्य विद्यालय से जुड़ा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, 3 दिसंबर को बच्चा घर से स्कूल के लिए निकला था। जब वह वापस नहीं लौटा, तो उसके परिवार ने उसकी खोज शुरू कर दी। हम बच्चे की तलाश में स्कूल भी गए, लेकिन तब तक सभी शिक्षक स्कूल से निकल चुके थे और स्कूल में ताला लगा दिया गया था। पूरी रात अपनी‑अपनी कोशिशों के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। 4 दिसंबर को स्कूल में जाकर जाँच की गई, परन्तु कुछ भी पता नहीं चल सका। इस बीच, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण बच्चे का कोई अता‑पता नहीं मिला।