पटना

मोतिहारी पुलिस ने स्कूल के सातों टीचर को क्यों लिया हिरासत में? जानिए 4 दिसंबर को हुई घटना का पूरा सच

Bihar News बच्चे का शव स्कूल के तालाब से मिलने के बाद पुलिस ने सभी शिक्षकों को हिरासत में ले लिया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 10, 2025

मछरगांव मध्य विद्यालय परिसर में छात्र का शव मिलने के बाद एकत्रित भीड़। फोटो-पत्रिका

Bihar News मोतिहारी पुलिस ने मछरगांव मध्य विद्यालय के सभी शिक्षकों को हिरासत में ले लिया है। विद्यालय परिसर में स्थित तालाब से एक छात्र का शव मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, 4 दिसंबर को घर से स्कूल के लिए निकला छात्र वापस नहीं लौटा। तीन दिन बाद, 7 दिसंबर को उसी छात्र का शव स्कूल परिसर के तालाब में मिला। इस घटना से गुस्साए लोगों ने स्कूल में ताला लगा दिया। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने सोमवार को स्कूल के सातों शिक्षकों को हिरासत में ले लिया और गांव में तनाव को देखते हुए स्कूल में ही कैंप कर रही है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा वाक्या मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में स्थित मच्छर गांव के मध्य विद्यालय से जुड़ा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, 3 दिसंबर को बच्चा घर से स्कूल के लिए निकला था। जब वह वापस नहीं लौटा, तो उसके परिवार ने उसकी खोज शुरू कर दी। हम बच्चे की तलाश में स्कूल भी गए, लेकिन तब तक सभी शिक्षक स्कूल से निकल चुके थे और स्कूल में ताला लगा दिया गया था। पूरी रात अपनी‑अपनी कोशिशों के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। 4 दिसंबर को स्कूल में जाकर जाँच की गई, परन्तु कुछ भी पता नहीं चल सका। इस बीच, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण बच्चे का कोई अता‑पता नहीं मिला।

पुलिस की लापरवाही

ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे के गायब होने की सूचना परिवार ने पुलिस को देने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई सक्रियता नहीं दिखाई। परिवार का मानना है कि यदि पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाती, तो शायद बच्चे को सुरक्षित बचाया जा सकता था। रविवार की सुबह ग्रामीणों ने स्कूल परिसर के तालाब में बच्चे का शव तैरता देखा और पता चला कि वह वही लापता छात्र है, जिसकी खोज की जा रही थी। खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्कूल तथा पुलिस प्रशासन की कथित लापरवाही के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। आक्रोशित लोगों ने स्कूल में भी ताला लगा दिया।

शिक्षा विभाग ने भी शुरू की जांच

ग्रामीणों के आक्रोश के बाद पुलिस ने सोमवार को स्कूल के सभी सात शिक्षकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि बच्चा जब स्कूल आया तो समय से पहले कक्षा से निकल कर तालाब में गिर गया, और शिक्षकों ने उसकी खोज‑खबर नहीं ली, जिससे काम में लापरवाही स्पष्ट हुई। पुलिस अन्य तथ्यों की तलाश कर रही है तथा शिक्षा विभाग भी इस घटना की अपनी स्तर पर जांच कर रहा है। सभी शिक्षकों को मच्छरगांव मध्य विद्यालय से दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

