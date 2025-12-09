9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Nitish Kumar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

Nitish Kumar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट ने सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में पाँच प्रतिशत की वृद्धि की है। अब सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से 252 % के स्थान पर 257 % डीए मिलेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 09, 2025

bihar sarkari naukri

सीएम नीतीश कुमार (फोटो- X@NitishKumar)

Nitish Kumar Cabinet Meeting नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार (09 दिसंबर 2024) को 19 एजेंडों पर मुहर लगा दी। कैबिनेट ने तीन नए विभाग युवा रोजगार, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और सिविल विमानन के गठन का निर्णय लिया। साथ ही राज्य के सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई। इसके तहत सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में पाँच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, जिससे अब सरकारी कर्मचारियों को 252 % के स्थान पर 257 % डीए मिलेगा।

तीन नए विभागों का गठन

नीतीश कैबिनेट ने आम जनता के दायित्वों को पूरा करने के लिए तीन नए विभाग युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग के गठन को मंजूरी दी है। इससे पहले सरकार 45 विभागों के तहत काम कर रही थी; अब इन तीन अतिरिक्त विभागों के जुड़ने से कुल 48 विभाग हो जाएंगे।

नीतीश कैबिनेट ने आज (मंगलवार) कई विभागों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी

- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम बदलकर डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग किया गया।
- श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग किया गया।
- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम बदलकर कला एवं सांस्कृतिक विभाग किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

09 Dec 2025 05:14 pm

Published on:

09 Dec 2025 04:58 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Nitish Kumar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.