Nitish Kumar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

सीएम नीतीश कुमार (फोटो- X@NitishKumar)
Nitish Kumar Cabinet Meeting नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार (09 दिसंबर 2024) को 19 एजेंडों पर मुहर लगा दी। कैबिनेट ने तीन नए विभाग युवा रोजगार, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और सिविल विमानन के गठन का निर्णय लिया। साथ ही राज्य के सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई। इसके तहत सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में पाँच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, जिससे अब सरकारी कर्मचारियों को 252 % के स्थान पर 257 % डीए मिलेगा।
नीतीश कैबिनेट ने आम जनता के दायित्वों को पूरा करने के लिए तीन नए विभाग युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग के गठन को मंजूरी दी है। इससे पहले सरकार 45 विभागों के तहत काम कर रही थी; अब इन तीन अतिरिक्त विभागों के जुड़ने से कुल 48 विभाग हो जाएंगे।
नीतीश कैबिनेट ने आज (मंगलवार) कई विभागों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम बदलकर डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग किया गया।
- श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग किया गया।
- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम बदलकर कला एवं सांस्कृतिक विभाग किया गया।
