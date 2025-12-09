Nitish Kumar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

Nitish Kumar Cabinet Meeting नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार (09 दिसंबर 2024) को 19 एजेंडों पर मुहर लगा दी। कैबिनेट ने तीन नए विभाग युवा रोजगार, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और सिविल विमानन के गठन का निर्णय लिया। साथ ही राज्य के सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई। इसके तहत सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में पाँच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, जिससे अब सरकारी कर्मचारियों को 252 % के स्थान पर 257 % डीए मिलेगा।