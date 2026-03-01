‘मुझसे नहीं तो किसी से नहीं…’ प्रेमी ने की शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या, किसी और से बात करते देख मारी गोली

8 मार्च की दोपहर को, सुशुम अपने घर से निकली और चारा लाने के लिए मक्के के खेत की ओर चल पड़ी। भूपेन एक कट्टा लेकर उसके पीछे-पीछे गया। भूपेन ने पुलिस को बताया कि जब वो खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि वह किसी से फोन पर बात कर रही थी, हंस रही थी और प्यार भरी बातें कर रही थी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं उसके पास गया और पूछा, 'क्या तुम मुझसे शादी करोगी?' उसने साफ मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह अब मेरे साथ नहीं रह सकती। ठीक उसी पल, मैंने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली, उसे उसकी गर्दन पर सटाया, और उसे गोली मार दी।