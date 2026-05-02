“मार दिया तो मार दिया” बयान पर बवाल, चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी को दी नसीहत

चिराग पासवान ने कहा कि वे ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि यदि आज मांझी जी के बयान का समर्थन या बचाव किया जाता है, तो पीड़ित परिवार से कभी आंख नहीं मिलाई जा सकेगी। पिछले सप्ताह बर्थडे पार्टी से लौट रहे बिहार के पांडव कुमार को दिल्ली के द्वारका इलाके में एक पुलिसकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में पांडव का एक मित्र भी घायल हो गया था। पांडव बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले थे और दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम करते थे।बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। गोली चलाने वाला आरोपी दिल्ली पुलिस का कॉन्स्टेबल बताया जा रहा है।