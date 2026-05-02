Crime News: सुबह-सुबह पटना में खूनी हमला, पति की मौत; पत्नी गंभीर रूप से जख्मी

पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में मदद के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। साथ ही आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पटना पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि हमलावर की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टाउन DSP-1 राजेश रंजन ने कहा कि अपराधी की पहचान हो गई है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पायेगा कि घटना के पीछे क्या कारण है? महिला का अभी PMCH में इलाज चल रहा है।