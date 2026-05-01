BPSC ने AEDO परीक्षा रद्द की, ब्लूटूथ और मोबाइल का हुआ था इस्तेमाल… नकल प्रयास में 32 पर एफआईआर

नोटिफिकेशन में बिहार लोक सेवा आयोग ने स्वीकार किया है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर ब्लूटूथ के जरिए नकल करने का प्रयास किया गया था। जिला प्रशासन की सतर्कता के कारण यह मामला उजागर हुआ, जिसके आधार पर आयोग ने कार्रवाई की है। आयोग ने 32 अभ्यर्थियों को नकल करने के प्रयास और परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश के आरोप में आगामी परीक्षाओं में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया है।