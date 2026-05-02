पटना में शादी के दौरान सेल्फी पर बवाल, हिंसा के बीच पुलिस सुरक्षा में हुए फेरे

स्थिति बिगड़ती देख आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया और सुरक्षा के बीच शादी के फेरे संपन्न कराए गए। इस दौरान दोनों पक्षों के कई रिश्तेदार घायल भी हो गए। पुलिस के अनुसार, सभी को समझाकर मामला शांत करा दिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन एहतियातन पुलिस नजर बनाए हुए है।