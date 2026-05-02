बिहार में बड़ा साइबर फ्रॉड नेटवर्क उजागर, नेपाल तक फैला था जाल; 6 गिरफ्तार, 69 लाख बरामद

पूर्वी चंपारण पुलिस के अनुसार, इस गिरोह के तार सीमा पार नेपाल से जुड़े हैं। यह गिरोह भारत में लोगों से साइबर ठगी कर एकत्रित की गई राशि को कानूनी नजरों से बचाने के लिए नेपाल के बैंक खातों में जमा करता था। पुलिस के मुताबिक, गुरुवार की आधी रात को मोतिहारी के घोड़ासहन इलाके में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जब पुलिस की संयुक्त टीम ने घोड़ासहन मेन रोड और बाजार क्षेत्र की दुकानों में प्रवेश किया, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए।