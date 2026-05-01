सीवान में आर्केस्ट्रा अड्डों पर बड़ी कार्रवाई, 21 नाबालिग बरामद; रैकेट में एजेंट-दलालों की संलिप्तता का खुलासा

बिहार के सीवान जिले के पचरुखी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई आर्केस्ट्रा अड्डों पर एक साथ छापेमारी की और 21 नाबालिग लड़कियों को दलालों के चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। इस दौरान कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।