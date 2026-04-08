‘हैंडल नहीं कर पाई, मम्मी माफ करना…’ नोट लिखकर महिला अफसर ने की आत्महत्या, हैंडराइटिंग पर उठे सवाल

सृष्टि वैशाली जिले के हाजीपुर (मदरपुर) की रहने वाली थी और मार्च 2023 से हसनपुरा ब्लॉक में तैनात थी। वह शनिवार को अपने घर गई थी और सोमवार को मौर्य एक्सप्रेस से सिवान लौट आई थी। उसके भाई आशुतोष ने बताया कि सोमवार रात करीब 9 बजे उसने सृष्टि से बात की थी, जिसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। मंगलवार को जब वह अपने दफ्तर नहीं पहुंची और कई बार फोन करने पर भी उसने जवाब नहीं दिया, तो कुछ अनहोनी की आशंका हुई। इस बात की जानकारी मकान मालिक को दी गयो तो उन्होंने कमरा चेक किया और इस घटना का पता चला।