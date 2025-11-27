Bihar Crime: बिहार में 6 नकाबपोशों ने दिनदहाड़े लूटा ज्वेलरी शॉप, फायरिंग करते मौके से हुए फरार

लूट के बाद मौके से फरार होते बदमाश (फोटो- वीडियो ग्रैब )
Bihar Crime: बिहार के सीवान जिले में गुरुवार दोपहर 6 नकाबपोश बदमाशों ने टारी बाजार स्थित कृष्णा ज्वेलर्स में घुसकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान हथियारबंद अपराधियों ने 4-6 राउंड फायरिंग की, जिससे पूरा बाजार दहशत में आ गया। यह घटना उस समय हुई, जब इलाके में आम लोगों की खूब आवाजाही रहती है। बाजार में अचानक गोलियों की आवाज गूंजते ही भगदड़ मच गई और दुकानदारों ने सुरक्षा के डर से अपने शटर गिरा दिए। यह घटना जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र की है।
जानकारी के अनुसार, दो मोटरसाइकिलों पर सवार 6 अपराधी दोपहर के करीब 3 बजे ज्वेलरी दुकान के सामने पहुंचे। चार बदमाश दुकान के अंदर घुसे और हथियार दिखाकर दुकान मालिक व कर्मचारियों को बंधक बना लिया, जबकि दो बाहर निगरानी में खड़े रहे। अपराधियों ने पिस्तौल मालिक के सिर पर तानी और तुरंत तिजोरी खुलवाने की धमकी दी।
सिर्फ कुछ मिनटों में बदमाशों ने दुकान में रखे कैश और लाखों के सोने-चांदी के जेवरात लूट लिए। बाहर निकलते समय अपराधियों ने हवा में गोलियां चलाईं ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। इसके बाद वे मोटरसाइकिलों पर बैठकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। अपराधियों ने करीब 4-6 राउंड फायरिंग की। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
घटना की जानकारी मिलते ही रघुनाथपुर थाना पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस ने दुकान और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज को कब्जे में लेकर अपराधियों की पहचान में जुट गई है। सीवान एसपी के अनुसार एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की गिरगतारी के लिए छापेमारी जारी है। ज्वेलरी शॉप से कितने की लूट हुई है, इसका पता लगाया जा रहा है।
