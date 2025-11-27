Bihar Crime: बिहार में 6 नकाबपोशों ने दिनदहाड़े लूटा ज्वेलरी शॉप, फायरिंग करते मौके से हुए फरार

Bihar Crime: बिहार के सीवान जिले में गुरुवार दोपहर 6 नकाबपोश बदमाशों ने टारी बाजार स्थित कृष्णा ज्वेलर्स में घुसकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान हथियारबंद अपराधियों ने 4-6 राउंड फायरिंग की, जिससे पूरा बाजार दहशत में आ गया। यह घटना उस समय हुई, जब इलाके में आम लोगों की खूब आवाजाही रहती है। बाजार में अचानक गोलियों की आवाज गूंजते ही भगदड़ मच गई और दुकानदारों ने सुरक्षा के डर से अपने शटर गिरा दिए। यह घटना जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र की है।