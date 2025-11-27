Patrika LogoSwitch to English

पटना

‘1600 माफियाओं की लिस्ट तैयार…’ DGP विनय कुमार बोले- अब बस कोर्ट ऑर्डर का इंतजार

Bihar News: बिहार पुलिस अपराधियों, खासकर बालू माफिया, ज़मीन माफिया और शराब माफिया के खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पुलिस को बस इन अपराधियों की संपत्ति ज़ब्त करने के लिए कोर्ट के आदेश का इंतज़ार है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 27, 2025

Bihar News

विनय कुमार, DGP, बिहार पुलिस (फोटो- ANI)

Bihar News: बिहार में अपराध और माफिया राज पर नकेल कसने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने साफ कहा है कि करीब 1600 बड़े माफिया और कुख्यात अपराधी पुलिस के रडार पर हैं और उनकी संपत्ति जब्ती के लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बस कोर्ट के आदेश का इंतजार है। आदेश मिलते ही संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

400 पर कार्रवाई पहले से जारी

डीजीपी ने बताया कि अब तक 400 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए विस्तृत सूची, उनका क्राइम रिकॉर्ड, संपत्ति विवरण और आय के स्रोत संबंधित सभी दस्तावेज कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। इनमें भू- माफिया, शराब माफिया और बड़े अपराध सिंडिकेट से जुड़े लोग शामिल हैं, जिन्होंने अपराध के जरिए करोड़ों की काली कमाई खड़ी की है। कोर्ट का आदेश मिलते ही इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा, “400 लोगों के मामले में सभी पेपर कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। आदेश होते ही उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसमें जमीन माफिया, बालू माफिया और बड़े अपराधी शामिल हैं।”

1200 और बड़े अपराधी रडार पर

पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक, राज्य के अलग-अलग जिलों से 1208 और क्रिमिनल की पहचान की गई है, और उनसे जुड़े डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं। पूरी सूची करीब 1600 अपराधियों की है, जिन पर सख्त कार्रवाई होने वाली है। डीजीपी ने कहा, “शराब और बालू माफिया, बड़े अपराधी, भू माफिया, सुपारी किलर और संगठित गैंग की लिस्ट तैयार है।

स्कूल–कॉलेज के बाहर रहेगी पुलिस तैनाती

डीजीपी ने यह भी कहा कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज के बाहर विशेष पुलिस बल तैनात किया जाएगा और इसके लिए 2000 स्कूटी खरीदी जा रही हैं, जिनपर महिला पुलिसकर्मी गश्त करेंगी। रोमियो टाइप लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। कोई भी किसी छात्रा को परेशान करेगा तो सीधे जेल भेजा जाएगा।

ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर ज़ीरो टॉलरेंस

डीजीपी ने कहा कि बैठक में फैसला लिया गया कि संगठित अपराध, सोशल मीडिया पर अभद्रता, गैंगस्टर नेटवर्क और अवैध धंधों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर जो भी करना पड़े, किया जाएगा।

सम्राट चौधरी के बयान के बाद एक्शन

बिहार में गृह विभाग का कार्यभार संभालते ही उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को और मजबूत किया जाएगा। राज्य में किसी भी कीमत पर संगठित अपराध, सोशल मीडिया पर अभद्रता और आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई तेज कर दी है।

Hindi News / Bihar / Patna / '1600 माफियाओं की लिस्ट तैयार…' DGP विनय कुमार बोले- अब बस कोर्ट ऑर्डर का इंतजार

