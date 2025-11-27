‘1600 माफियाओं की लिस्ट तैयार…’ DGP विनय कुमार बोले- अब बस कोर्ट ऑर्डर का इंतजार

डीजीपी ने बताया कि अब तक 400 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए विस्तृत सूची, उनका क्राइम रिकॉर्ड, संपत्ति विवरण और आय के स्रोत संबंधित सभी दस्तावेज कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। इनमें भू- माफिया, शराब माफिया और बड़े अपराध सिंडिकेट से जुड़े लोग शामिल हैं, जिन्होंने अपराध के जरिए करोड़ों की काली कमाई खड़ी की है। कोर्ट का आदेश मिलते ही इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा, “400 लोगों के मामले में सभी पेपर कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। आदेश होते ही उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसमें जमीन माफिया, बालू माफिया और बड़े अपराधी शामिल हैं।”