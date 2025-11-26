राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचर्य और लालू यादव ( Photo- screen grab of AI generated video)
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास के विवाद के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर भावुक हो गई हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक AI जनरेटेड भावनात्मक वीडियो शेयर किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। यह वीडियो सबसे पहले अमित श्रीवास्तव नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया था, जिसे रोहिणी ने अपने आधिकारिक अकाउंट से साझा किया। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और इसे सीधे-सीधे राबड़ी आवास विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
वीडियो में लालू यादव और रोहिणी एक साथ दिख रहे हैं। रोहिणी आचार्य लालू यादव को गले लगाती और उनकी गोद में सिर रखकर रोती दिख रही हैं। वीडियो में रोहिणी और लालू के बीच हंसी-मजाक और गिफ्ट देने के कई और पल भी दिख रहे हैं। बैकग्राउंड में दिल को छू लेने वाला गाना "जा रही हूं छोड़ कर तेरी गली बाबू" बज रहा है। वहीं, वीडियो पर लिखा है, “किसी बेटी का बाप होना इतना आसान नहीं होता जनाब…”
हाल ही में बिहार के भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। यह वही बंगला है जो पिछले दो दशकों से RJD की राजनीति का केंद्र रहा है। इस आदेश के बाद राजनीति गरम हो गई और लालू परिवार ने इसे बदले की कार्रवाई कहा।
इसी मुद्दे पर रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था, “सुशासन बाबू का विकास मॉडल? करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता बन गई है। घर से निकाल देंगे, लेकिन जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? अगर स्वास्थ्य का नहीं तो कम से कम उनके राजनीतिक क़द का सम्मान करें।”
वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं बेहद भावुक और तीखी रही हैं। कुछ ने रोहिणी की भावनाओं का समर्थन किया, जबकि कुछ ने परिवार और राजनीति के बीच बढ़ती दूरी पर चिंता जताई। रंजन रौशन नाम के एक यूज़र ने लिखा, “वीडियो सब कुछ कह रहा है… पापा को बेटी को बुलाना चाहिए।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “राजनीति बाद में… पहले परिवार एक होना चाहिए।”
नफीस करीम नाम के यूजर ने लिखा, "शादी के बाद हर लड़की को ससुराल में ही रहना चाहिए। पति और सास-ससुर की सेवा करनी चाहिए। राजनीति में कुछ ज्यादा महत्वाकांक्षा रखना संबंध में दरार पैदा कर दिया! वैसे पिता तो पिता ही होते हैं।" एक अन्य यूजर ने लिखा, “दीदी, आपने जो कुर्बानी दी है, उसकी मिसाल नहीं। लेकिन पूरा परिवार एक हो, यही चाहत है।” कई लोगों ने लालू-राबड़ी परिवार के भीतर चल रहे तनाव को लेकर भी चिंता जताई।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग