Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

राबड़ी निवास विवाद के बीच, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने AI वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रोहिणी आचार्य और लालू यादव हैं। इससे पहले, उन्होंने राबड़ी निवास खाली करने के नोटिस पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 26, 2025

रोहिणी आचार्य

रोहिणी आचर्य और लालू यादव ( Photo- screen grab of AI generated video)

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास के विवाद के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर भावुक हो गई हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक AI जनरेटेड भावनात्मक वीडियो शेयर किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। यह वीडियो सबसे पहले अमित श्रीवास्तव नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया था, जिसे रोहिणी ने अपने आधिकारिक अकाउंट से साझा किया। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और इसे सीधे-सीधे राबड़ी आवास विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।

क्या है वीडियो में

वीडियो में लालू यादव और रोहिणी एक साथ दिख रहे हैं। रोहिणी आचार्य लालू यादव को गले लगाती और उनकी गोद में सिर रखकर रोती दिख रही हैं। वीडियो में रोहिणी और लालू के बीच हंसी-मजाक और गिफ्ट देने के कई और पल भी दिख रहे हैं। बैकग्राउंड में दिल को छू लेने वाला गाना "जा रही हूं छोड़ कर तेरी गली बाबू" बज रहा है। वहीं, वीडियो पर लिखा है, “किसी बेटी का बाप होना इतना आसान नहीं होता जनाब…”

राबड़ी आवास खाली करने के आदेश पर भड़की रोहिणी आचार्य

हाल ही में बिहार के भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। यह वही बंगला है जो पिछले दो दशकों से RJD की राजनीति का केंद्र रहा है। इस आदेश के बाद राजनीति गरम हो गई और लालू परिवार ने इसे बदले की कार्रवाई कहा।

इसी मुद्दे पर रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था, “सुशासन बाबू का विकास मॉडल? करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता बन गई है। घर से निकाल देंगे, लेकिन जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? अगर स्वास्थ्य का नहीं तो कम से कम उनके राजनीतिक क़द का सम्मान करें।”

सोशल मीडिया यूजर ले रहे AI वीडियो के मजे

वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं बेहद भावुक और तीखी रही हैं। कुछ ने रोहिणी की भावनाओं का समर्थन किया, जबकि कुछ ने परिवार और राजनीति के बीच बढ़ती दूरी पर चिंता जताई। रंजन रौशन नाम के एक यूज़र ने लिखा, “वीडियो सब कुछ कह रहा है… पापा को बेटी को बुलाना चाहिए।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “राजनीति बाद में… पहले परिवार एक होना चाहिए।”

नफीस करीम नाम के यूजर ने लिखा, "शादी के बाद हर लड़की को ससुराल में ही रहना चाहिए। पति और सास-ससुर की सेवा करनी चाहिए। राजनीति में कुछ ज्यादा महत्वाकांक्षा रखना संबंध में दरार पैदा कर दिया! वैसे पिता तो पिता ही होते हैं।" एक अन्य यूजर ने लिखा, “दीदी, आपने जो कुर्बानी दी है, उसकी मिसाल नहीं। लेकिन पूरा परिवार एक हो, यही चाहत है।” कई लोगों ने लालू-राबड़ी परिवार के भीतर चल रहे तनाव को लेकर भी चिंता जताई।

ये भी पढ़ें

क्या है 27 साल पुराना बृज बिहारी हत्याकांड? जिसमें बाहुबली मुन्ना शुक्ला की होगी पेशी
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

Updated on:

26 Nov 2025 02:33 pm

Published on:

26 Nov 2025 02:28 pm

Hindi News / Bihar / Patna / राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.