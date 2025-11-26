राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास के विवाद के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर भावुक हो गई हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक AI जनरेटेड भावनात्मक वीडियो शेयर किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। यह वीडियो सबसे पहले अमित श्रीवास्तव नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया था, जिसे रोहिणी ने अपने आधिकारिक अकाउंट से साझा किया। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और इसे सीधे-सीधे राबड़ी आवास विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।