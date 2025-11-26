क्या है 27 साल पुराना बृज बिहारी हत्याकांड? जिसमें बाहुबली मुन्ना शुक्ला की होगी पेशी

90 के दशक में बाहुबली छोटन शुक्ला और बृज बिहारी प्रसाद के समर्थकों के बीच आपसी रंजिश चल रही थी। इस दौरान 13 जून 1998 को पटना के IGIMS अस्पताल में RJD नेता और उस समय के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जहां उन्हें पुलिस सुरक्षा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। यहां बृज बिहारी अस्पताल परिसर में टहल रहे थे, तभी एंबेसडर और सूमो में सवार हथियारबंद अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में बृज बिहारी प्रसाद और उनके सिक्योरिटी गार्ड लक्ष्मेश्वर साहू की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान 50 से ज़्यादा राउंड गोलियां चलीं। इस हत्या से पूरे बिहार में दहशत फैल गई और उस समय की सरकार के कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।