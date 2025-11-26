Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

Bihar Politics: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास बदल दिया गया है। 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड खाली कर उन्हें नया, अधिक भव्य और आधुनिक आवास 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है, जो विधानसभा के सामने वाली सड़क पर स्थित है और हाई-सिक्योरिटी एवं कई अन्य सुविधाओं से लैस है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 26, 2025

bihar politics

राबड़ी देवी का नया पता- 39, हार्डिंग रोड (फोटो- ANI)

Bihar Politics: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का पता अब बदल जाएगा। भवन निर्माण विभाग के आदेश के बाद लालू परिवार को अब 20 वर्षों से RJD की राजनीति का केंद्र रहा 10 सर्कुलर रोड (राबड़ी आवास) खाली करना होगा। इसके बदले राबड़ी देवी को नया VIP सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। यह बंगला न सिर्फ ज़्यादा बड़ा और आधुनिक बताया जा रहा है, बल्कि सुरक्षा और सुविधा के मामले में भी काफी अलग है।

कितना भव्य और आधुनिक है नया बंगला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 39 हार्डिंग रोड स्थित इस घर में एक बड़ा कैंपस, बड़े लॉन, बड़े-बड़े गार्डन, गार्ड क्वार्टर, ड्राइवर और स्टाफ क्वार्टर और डेडिकेटेड पार्किंग है। बंगले का इंटीरियर पूरी तरह से रेनोवेट किया हुआ और मॉडर्न है, जिसमें मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और ऑफिस स्पेस जैसी डेडिकेटेड जगहें हैं, जो राजनीतिक बैठकों के लिए बेहद अनुकूल मानी जा रही हैं।

इस आवास का मुख्य प्रवेशद्वार चौड़ा और सुरक्षित है, जिसमें CCTV सर्विलांस, इंटेंसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट और 24x7 पुलिस की तैनाती है। इसके अलावा, बंगले के अंदर लाइटिंग और गार्डन खास तौर पर डेवलप किए गए हैं, जिससे VVIP रेजिडेंशियल कैंपस जैसा लगता है।

विधानसभा और सीएम आवास से कितना है दूर

39 हार्डिंग रोड की सबसे बड़ी खासियत इसका लोकेशन है। यह बंगला बिहार विधानसभा के सामने वाले रोड पर स्थित है। यह बांग्ला सीएम आवास से 800 मीटर और विधानसभा से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर है। 39 हार्डिंग रोड से तेजस्वी यादव का सरकारी आवास भी एक पोलो रोड भी करीब एक किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजनीतिक संवाद, मीडिया इंटरैक्शन और पार्टी मीटिंग्स के लिए यह जगह पहले से कहीं ज़्यादा सुविधाजनक होगी।

20 साल बाद बदल रहा है RJD की राजनीति का पता

10 सर्कुलर रोड, जहां से लालू-राबड़ी और बाद में तेजस्वी यादव ने राजनीति को संचालित किया, 2006 से RJD का पावर सेंटर रहा। इसी बंगले से टिकट वितरण और चुनावी रणनीति तय होती थी। यहां नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती थी। रात-रात भर बैठकें चलती थीं। लेकिन अब यह पता बदलकर 39 हार्डिंग रोड हो जाएगा, जो आगे RJD की नई राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन सकता है। अब सवाल यह है कि 39 हार्डिंग रोड पर शिफ्टिंग कब होगी और पुराने घर को कैसे खाली किया जाएगा।

10 सर्कुलर रोड में कब शिफ्ट हुआ था लालू परिवार

इससे पहले भी 2005 में लालू परिवार को आवास खाली करने का आदेश मिला था, जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तब CM हाउस 1 अणे मार्ग खाली करवाने को लेकर टकराव की स्थिति भी बनी थी और लालू यादव ने उस नोटिस की भाषा पर आपत्ति जताई थी। 16 जनवरी 2006 को लालू-राबड़ी ने आधिकारिक रूप से 10 सर्कुलर रोड में शिफ्ट किया और तब से यह बंगला RJD का केंद्रीय राजनीतिक पता बना रहा।

ये भी पढ़ें

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव
पटना
bihar politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

Published on:

26 Nov 2025 12:12 pm

Hindi News / Bihar / Patna / विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना

बिहार को टेक हब बनाने की तैयारी! नीतीश कैबिनेट ने AI मिशन, सैटेलाइट टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर को दी हरी झंडी

bihar cabinet
पटना

‘भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट…’ मधुबनी और पटना में गोलीबारी पर RJD ने सरकार को घेरा

Samrat Chaudhary
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.