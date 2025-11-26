विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

10 सर्कुलर रोड, जहां से लालू-राबड़ी और बाद में तेजस्वी यादव ने राजनीति को संचालित किया, 2006 से RJD का पावर सेंटर रहा। इसी बंगले से टिकट वितरण और चुनावी रणनीति तय होती थी। यहां नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती थी। रात-रात भर बैठकें चलती थीं। लेकिन अब यह पता बदलकर 39 हार्डिंग रोड हो जाएगा, जो आगे RJD की नई राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन सकता है। अब सवाल यह है कि 39 हार्डिंग रोड पर शिफ्टिंग कब होगी और पुराने घर को कैसे खाली किया जाएगा।