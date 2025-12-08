‘10 लाख दो वरना जान जाएगी…’ बिहार में JDU के MP और MLA को एक साथ मिली खौफनाक धमकी

सांसद विजयलक्ष्मी देवी को उनके प्रतिनिधि मनोरंजन श्रीवास्तव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉलर ने साफ कहा कि अगर 10 लाख रुपये नहीं दिए गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। धमकी देने वाले का लहजा इतना खौफनाक था कि परिवार और समर्थकों में दहशत फैल गई। इसके तुरंत बाद सांसद प्रतिनिधि ने मैरवा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर के अनुसार, 3 दिसंबर की रात एक ही नंबर से लगातार दो बार कॉल कर रंगदारी की मांग की गई थी। कॉल करने वाले ने न सिर्फ पैसे की मांग की, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि रकम नहीं दी गई तो जान से मार दिया जाएगा।