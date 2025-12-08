‘10 लाख दो वरना जान जाएगी…’ बिहार में JDU के MP और MLA को एक साथ मिली खौफनाक धमकी

जदयू सांसद विजयलक्ष्मी और विधायक इंद्रदेव (फोटो- फेसबुक)
Bihar Crime News:बिहार में अपराधियों के हौसले का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब वे न सिर्फ आम नागरिकों को, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी खुलेआम वसूली और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। ताजा मामला सीवान और बड़हरिया का है, जहां जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी की सीवान सांसद विजयलक्ष्मी देवी और बड़हरिया विधायक इंद्रदेव सिंह से 10 लाख की फिरौती मांगी गई है। साथ ही नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है।
सांसद विजयलक्ष्मी देवी को उनके प्रतिनिधि मनोरंजन श्रीवास्तव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉलर ने साफ कहा कि अगर 10 लाख रुपये नहीं दिए गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। धमकी देने वाले का लहजा इतना खौफनाक था कि परिवार और समर्थकों में दहशत फैल गई। इसके तुरंत बाद सांसद प्रतिनिधि ने मैरवा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर के अनुसार, 3 दिसंबर की रात एक ही नंबर से लगातार दो बार कॉल कर रंगदारी की मांग की गई थी। कॉल करने वाले ने न सिर्फ पैसे की मांग की, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि रकम नहीं दी गई तो जान से मार दिया जाएगा।
इसी तरह का मामला बड़हरिया से सामने आया, जहां विधायक इंद्रदेव सिंह को भी 10 लाख रुपये की रंगदारी और जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो धुंआ-धुंआ कर दिया जाएगा। विधायक ने भी बिना देर किए स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई।
दोनों मामलों के सामने आते ही जिला पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले नंबर की तकनीकी ट्रैकिंग शुरू कर दी है। साइबर सेल और सर्विलांस टीम को भी इस केस में लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक जांच में यह असामाजिक तत्वों की हरकत लग रही है। जल्द ही कॉल की लोकेशन और कॉलर की पहचान सामने लाने का दावा किया जा रहा है।
धमकी के बाद सांसद विजयलक्ष्मी देवी और विधायक इंद्रदेव सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थानीय प्रशासन को दोनों के आवास और आवागमन के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील मानकर जांच कर रही है।
