‘क्या अब इंसान की कोई कीमत नहीं?’ बिहार में बुलडोजर एक्शन पर भड़कीं मीसा भारती, तेजस्वी की विदेश यात्रा पर भी दिया बड़ा बयान

पटना में बुलडोजर कार्रवाई पर RJD सांसद मीसा भारती का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुनर्वास, विपक्ष पर दबाव और तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर भी खुलकर बयान दिया।

Anand Shekhar

Dec 07, 2025

मीसा भारती

राजद सांसद मीसा भारती (फोटो- misa bharti facebook)

बिहार में जारी बुलडोजर एक्शन पर राष्ट्रीय जनता दल की राज्यसभा सांसद और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने रविवार को तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि कार्रवाई पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही है, लेकिन पहले की सरकारों में लोगों को उजाड़ने से पहले उनका पुनर्वास किया जाता था। अब सीधे घर तोड़ दिए जा रहे हैं, जबकि लोगों के सिर से छत पहले ही जा चुकी है। मीसा भारती ने सवाल उठाया, “क्या अब इंसान की कोई कीमत नहीं रह गई है?”

पहले बसाया जाता था, फिर हटाया जाता था

मीसा भारती ने कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि जिन घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहां सिर्फ दीवारें नहीं गिर रहीं, बल्कि पूरे परिवार की ज़िंदगी उजड़ रही है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का पालन जरूरी है, लेकिन सरकार का नैतिक कर्तव्य भी है कि वह पहले विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पहले की सरकारों में यही परंपरा रही है और यही मानवीय तरीका भी है। अब सीधे कार्रवाई कर दी जा रही है, जो बेहद संवेदनहीन है।

चुनाव में एजेंसियों ने विपक्ष को डराया - मीसा भारती

बुलडोजर एक्शन के साथ-साथ बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार को लेकर भी मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया। उनसे जब पूछा गया कि क्या इस तरह के चुनावी नतीजों की उन्हें पहले से आशंका थी, तो उन्होंने कहा कि हार-जीत राजनीति का हिस्सा होती है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को डराने, धमकाने और दबाव में रखने का काम किया गया, वह सबको पता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न एजेंसियों के जरिए विपक्ष को डराने की कोशिश की गई, यह कोई नई बात नहीं है, सब कुछ खुलकर सामने है।

तेजस्वी की विदेश यात्रा पर भी दिया बयान

तेजस्वी यादव के सत्र के बीच विदेश जाने के सवाल पर भी मीसा भारती ने सत्ता पक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, “कहीं जाना क्या गुनाह हो गया? अगर कोई व्यक्ति निजी या पारिवारिक कारणों से बाहर जाता है, तो इसमें अपराध क्या है?” उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को गलत तरीके से उछाल रहा है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके।

हाल ही में वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के साथ तेजस्वी यादव के इंटरव्यू में यह कहा गया था कि बिहार चुनाव में ‘मशीनरी की जीत’ हुई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मीसा भारती ने कहा कि इस बयान पर पार्टी के भीतर गंभीर समीक्षा चल रही है। उन्होंने कहा, “अभी हम पूरे मामले को देख रहे हैं, समीक्षा के बाद ही आगे स्पष्ट रूप से कुछ कहा जाएगा।” उन्होंने यह भी इशारा किया कि चुनाव प्रक्रिया और प्रशासनिक भूमिका पर कई सवाल हैं, जिन पर पार्टी मंथन कर रही है।

जनता के मुद्दे उठाएगी राजद

मीसा भारती ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाता रहेगा और जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाता रहेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि चाहे बुलडोजर कार्रवाई हो, चुनावी प्रक्रियाएं हों या विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश, हर मुद्दे पर वे चुप नहीं बैठेंगे।

Bihar news

RJD

07 Dec 2025 06:54 pm

