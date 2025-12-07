‘क्या अब इंसान की कोई कीमत नहीं?’ बिहार में बुलडोजर एक्शन पर भड़कीं मीसा भारती, तेजस्वी की विदेश यात्रा पर भी दिया बड़ा बयान

बुलडोजर एक्शन के साथ-साथ बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार को लेकर भी मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया। उनसे जब पूछा गया कि क्या इस तरह के चुनावी नतीजों की उन्हें पहले से आशंका थी, तो उन्होंने कहा कि हार-जीत राजनीति का हिस्सा होती है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को डराने, धमकाने और दबाव में रखने का काम किया गया, वह सबको पता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न एजेंसियों के जरिए विपक्ष को डराने की कोशिश की गई, यह कोई नई बात नहीं है, सब कुछ खुलकर सामने है।