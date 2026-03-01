गैस पर हड़बड़ी क्यों? पटना DM ने कहा- LPG की कमी नहीं, ब्लैक मार्केटिंग पर लगेगा ESMA; दिक्कत होने पर डायल करें ये नंबर

गैस का व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने सिलेंडर बुकिंग के बीच एक निश्चित समय अंतराल भी तय कर दिया है। शहरी नगर निगम क्षेत्रों में, दूसरा सिलेंडर पहले सिलेंडर की बुकिंग के 25 दिनों के अंतराल के बाद ही बुक किया जा सकता है। इसके अलावा, एक अतिरिक्त सिलेंडर बुक करने के लिए 30 दिनों का अनिवार्य अंतराल निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, गैस सिलेंडर बुक करने के लिए 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि तय की गई है। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को गैस की समान आपूर्ति सुनिश्चित करना है।