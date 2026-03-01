गैस पर हड़बड़ी क्यों? पटना DM ने कहा- LPG की कमी नहीं, ब्लैक मार्केटिंग पर लगेगा ESMA; दिक्कत होने पर डायल करें ये नंबर

गैस एजेंसी का निरीक्षण करते जिलाधिकारी (फोटो- X@dm_patna)
LPG Crisis: बिहार की राजधानी पटना में रसोई गैस (LPG) की भारी कमी को लेकर फैल रही अफवाहों ने आम जनता के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है, जिसके चलते लोग 'पैनिक बुकिंग' कर रहे हैं और गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग रही हैं। इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए, पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने न केवल एजेंसियों का अचानक निरीक्षण किया, बल्कि जनता को भरोसा भी दिलाया और साथ ही कड़ी चेतावनी दी कि कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजा जाएगा।
सभी अटकलों को खारिज करते हुए, जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में LPG की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और आने वाले दिनों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। कड़े लहजे में बात करते हुए, जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग गैस की कालाबाजारी करके इस संकट का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (Essential Services Maintenance Act : ESMA) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पटना में गैस सिलेंडर की हो रही पैनिक बुकिंग पर मीडिया से बात करते हुए, जिलाधिकारी ने कहा, 'कुछ लोग घबराहट में जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पैनिक बुकिंग से वितरण व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव पड़ रहा है, जिससे उन लोगों को मुश्किल हो रही है जिन्हें वास्तव में और तुरंत गैस की जरूरत है।' प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपूर्ति श्रृंखला में कोई रुकावट नहीं है और गैस कंपनियां पर्याप्त मात्रा में रिफिल भेज रही हैं।
गैस का व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने सिलेंडर बुकिंग के बीच एक निश्चित समय अंतराल भी तय कर दिया है। शहरी नगर निगम क्षेत्रों में, दूसरा सिलेंडर पहले सिलेंडर की बुकिंग के 25 दिनों के अंतराल के बाद ही बुक किया जा सकता है। इसके अलावा, एक अतिरिक्त सिलेंडर बुक करने के लिए 30 दिनों का अनिवार्य अंतराल निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, गैस सिलेंडर बुक करने के लिए 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि तय की गई है। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को गैस की समान आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
प्रशासन केवल आश्वासन देने तक ही सीमित नहीं है। वह जमीनी स्तर पर कड़ी कार्रवाई भी कर रहा है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, पूरे जिले में 28 रेड टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों के लिए ब्लॉक आपूर्ति अधिकारियों और सहायक जिला आपूर्ति अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अब तक, इस अभियान के तहत कुल चार प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई हैं। तीन FIR बाढ़ अनुमंडल में दर्ज की गई हैं। जांच में पता चला कि कुछ रेस्तरां और फूड कैफे संचालक कमर्शियल सिलेंडरों के बजाय सस्ते घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग कर रहे थे। दानापुर अनुमंडल में, गैस की सीधी कालाबाजारी के एक मामले के संबंध में विशेष रूप से एक FIR दर्ज की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जहां भी गैस की जमाखोरी या उसे बढ़ी हुई कीमतों पर बेचने की शिकायतें मिलें, वहां दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) के तहत आरोप लगाए जाएं।
पटना जिले के भीतर सभी 188 गैस एजेंसियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि जहां भी गैस एजेंसियों पर भीड़ बेकाबू या अनियंत्रित हो जाए, वहां स्थिति को संभालने के लिए तुरंत पुलिस बल भेजा जाए। प्रशासनिक तंत्र अब उपभोक्ताओं से सीधे फीडबैक भी ले रहा है ताकि यह पता चल सके कि एजेंसियां समय पर घरों तक गैस पहुंचा रही हैं या नहीं।
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, प्रशासन ने दो अलग-अलग स्तरों पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत दी जा सके। जिला स्तर पर, LPG से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका संपर्क नंबर 0612-2219810 है। यह हेल्पलाइन सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक चालू रहेगी। इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 0612-2233050 है। यह सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक चालू रहेगा।
प्रशासन ने जनता से अपील की है कि गैस आपूर्ति के संबंध में किसी भी समस्या के मामले में, वे अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें, ताकि समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। जिला मजिस्ट्रेट ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे कालाबाजारी के किसी भी मामले की सूचना तुरंत इन नंबरों पर दें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो लोग जमाखोरी में लिप्त पाए जाएंगे, उन्हें जेल भेजा जाएगा।
