राज्य सभा चुनाव में वोट देंगे जेल में बंद अनंत सिंह? कोर्ट के फैसले से खत्म हुआ सस्पेंस

अनंत सिंह वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान हुए चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में जेल में बंद हैं। 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा टाल इलाके में जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अनंत सिंह को मुख्य आरोपी मानते हुए 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में बंद हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जेल में रहते हुए ही मोकामा सीट से जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की थी।