10वीं की छात्रा से 5 दरिंदों ने किया गैंगरेप, फिर कुएं में जिंदा फेंका; मां के सामने ही तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

गांव वालों और परिवार के सदस्यों का आरोप है कि मुख्य आरोपी ने पहले भी छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी। एक बार तो वह जबरदस्ती उनके घर में घुस आया था और उसने छात्रा के साथ बलात्कार करने की धमकी दी थी। आरोपी अक्सर अपनी बेहिसाब दौलत का रोब झाड़ता था और दावा करता था कि वह पुलिस और प्रशासन, दोनों को खरीद सकता है। गांव वालों का कहना है कि इन युवकों ने पहले भी कई दूसरी लड़कियों को परेशान किया था, लेकिन पुलिस की ढिलाई के चलते उनकी हिम्मत बेतहाशा बढ़ गई थी।