13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत: फुलवारी शरीफ में कतार को लेकर मारपीट, लोगों ने किया सड़क जाम

Bihar LPG Crisis News सरकार के तमाम दावों के बावजूद एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पटना में इस समस्या को लेकर लोग  अब सड़क पर उतर आए हैं और विरोध जता रहे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 13, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, गैस किल्लत

Bihar LPG Crisis News बिहार में गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शुक्रवार सुबह से ही लोग गैस लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। कतार में खड़े होने को लेकर पटना से सटे फुलवारी शरीफ में शुक्रवार सुबह मारपीट की सूचना मिली है। जानकारी मिलने पर फुलवारी शरीफ थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।

इससे पहले गुरुवार को भी फुलवारी शरीफ में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों ने करीब एक घंटे तक सड़क जाम कर दिया था। आक्रोशित लोगों का कहना था कि उन्होंने होली से पहले ही गैस की बुकिंग करा दी थी, लेकिन अब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हुई है।उधर, गैस की कालाबाजारी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को इस मामले में दानापुर में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई 10 दिनों से बंद

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर इन दिनों मारामारी की स्थिति बनी हुई है। गयाजी और समस्तीपुर में पिछले 10 दिनों से सप्लाई बंद है, और अब इसका असर अन्य जिलों में भी दिखने लगा है। इसकी वजह से होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल संचालकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई जगहों पर खाना लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर बनाना पड़ रहा है।

होटल संचालकों का कहना है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप होने से कालाबाजारी बढ़ गई है। करीब 1900 रुपये में मिलने वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 4000 रुपये तक में बेचा जा रहा है। वहीं लगभग 1000 रुपये का घरेलू गैस सिलेंडर भी 2000 रुपये में मिल रहा है।

व्यवसाय पर असर

होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल संचालकों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो कारोबार पर गंभीर असर पड़ सकता है। हालांकि मार्च में शादियों के शुभ मुहूर्त खत्म हो चुके हैं और 14 मार्च से खरमास शुरू हो रहा है, जिसके कारण इस अवधि में शादियां नहीं होंगी।

अप्रैल में 15 से 29 अप्रैल के बीच कुल 8 दिन ही शादी के शुभ मुहूर्त हैं। इसके बाद मई में 1 से 14 मई के बीच भी केवल 8 दिन ही विवाह के लग्न हैं। ऐसे में कम लग्न होने के कारण पहले ही बुकिंग कम मिली है, और अगर गैस सिलेंडर की किल्लत जारी रही तो जो बुकिंग मिली हैं, उन पर भी कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

13 Mar 2026 08:55 am

Published on:

13 Mar 2026 08:39 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत: फुलवारी शरीफ में कतार को लेकर मारपीट, लोगों ने किया सड़क जाम

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार: राज्य सभा चुनाव के बीच नई सरकार की सुगबुगाहट, कैबिनेट बंटवारे पर NDA में बातचीत

Bihar Politics: अमित शाह और नीतीश कुमार
पटना

राज्य सभा चुनाव 2026: 16 मार्च को लेकर NDA की रणनीति तय, सम्राट चौधरी के घर जुटें 202 विधायक

bihar politics
पटना

गोपालगंज वालों की मुराद पूरी! अब स्टेशन पर रुकेगी दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस, पटना के लिए भी नई ट्रेन शुरू

पटना

पटना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के घर SVU की रेड, पंकज ने खिड़की से फेंके नोटों के बंडल, 5 लाख कचरे के ढेर से जब्त

पटना

शादी का कार्ड या संविधान की किताब? दिवंगत अभिनेता SSR की बहन की शादी का निमंत्रण पत्र वायरल

दिव्या गौतम और उनके पति शादी के बाद
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.