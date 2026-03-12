पटना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के घर SVU की रेड, पंकज ने खिड़की से फेंके नोटों के बंडल, 5 लाख कचरे के ढेर से जब्त

विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने गुरुवार को पटना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पंकज कुमार के तीन ठिकानों पर छापेमारी की। SVU की टीम को देखते ही पंकज कुमार ने अपने घर की खिड़की से नोटों के बंडल बाहर फेंकने शुरू कर दिए। टीम ने कचरे के ढेर से 5 लाख रुपये बरामद किए हैं। अब तक की कार्रवाई में SVU ने कुल 15 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी अभी जारी है और बरामदगी की यह राशि बढ़ भी सकती है।