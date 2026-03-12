‘दिल्ली-मुंबई से महंगी बिहार की जमीन, फिर भी सबसे गरीब’, तेजस्वी का नीतीश सरकार पर प्रहार, बोले- 21 साल में सिर्फ…

Bihar Politics: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें राज्य की NDA सरकार पर तीखा हमला किया गया। तेजस्वी ने दावा किया कि NDA के 21 साल के शासन के बावजूद, बिहार विकास के सभी पैमानों और इंडिकेटर्स में देश का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना हुआ है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जहां बिहार के लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहीं सत्ता में बैठे लोग पलटा-पलटी कर केवल अपनी सीटें बचाने में लगे हैं।