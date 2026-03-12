12 मार्च 2026,

पटना

‘दिल्ली-मुंबई से महंगी बिहार की जमीन, फिर भी सबसे गरीब’, तेजस्वी का नीतीश सरकार पर प्रहार, बोले- 21 साल में सिर्फ…

राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार की NDA सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने डबल इंजन शासन पर प्रहार करते हुए बिहार को डेवलपमेंट के हर फ्रंट पर फेल बताया।

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 12, 2026

Tejashwi Yadav

तेजस्वी यादव (Photo-IANS)

Bihar Politics: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें राज्य की NDA सरकार पर तीखा हमला किया गया। तेजस्वी ने दावा किया कि NDA के 21 साल के शासन के बावजूद, बिहार विकास के सभी पैमानों और इंडिकेटर्स में देश का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना हुआ है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जहां बिहार के लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहीं सत्ता में बैठे लोग पलटा-पलटी कर केवल अपनी सीटें बचाने में लगे हैं।

डेवलपमेंट के मामले में जीरो बिहार

तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट की शुरुआत बिहार को एक अनोखा और अनूठा राज्य बताते हुए की। उन्होंने लिखा कि दशकों के NDA शासन के बावजूद, बिहार आज देश का सबसे गरीब राज्य है। उन्होंने NDA के 21 साल के शासन को डेवलपमेंट के मामले में जीरो बताया।

तेजस्वी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, '21 वर्षों की एनडीए सरकार में बिहार विकास के सभी मानकों, मानदंड और सूचकांक में सबसे फिसड्डी है। इन शर्मनाक तथ्यों पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं है।'

दिल्ली और मुंबई से भी महंगी जमीन

RJD नेता ने कहा कि बिहार की पर कैपिटा इनकम देश में सबसे कम है, लेकिन यहां जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतें दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों से भी ज़्यादा हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के लोग देश में सबसे महंगी बिजली, पेट्रोल, डीजल और गैस खरीदने को मजबूर हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी प्रहार

नेता प्रतिपक्ष ने राज्य के एजुकेशन सिस्टम पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में न सिर्फ अच्छी एजुकेशन की कमी है, बल्कि स्कूलों में कंप्यूटर लिटरेसी और ICT लैब भी सबसे खराब हैं। उन्होंने हेल्थकेयर के मामले में भी बिहार को देश का सबसे खराब राज्य बताया।

सबसे अधिक-सबसे कम

तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में बताया कि बिहार में सबसे अधिक और सबसे कम क्या है। उन्होंने लिखा,

  • देश का सबसे गरीब राज्य- बिहार
  • देश में सबसे अधिक पलायन-बिहार
  • देश में सबसे अधिक अपराध- बिहार
  • देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार- बिहार
  • देश में सबसे अधिक बेरोजगारी- बिहार
  • देश में सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी-बिहार
  • देश में सबसे अधिक स्कूल ड्राप आउट- बिहार
  • देश में सबसे कम साक्षरता दर- बिहार
  • देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय-बिहार
  • देश में सबसे कम किसानों की आय- बिहार
  • देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश- बिहार
  • देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग- बिहार
  • देश में सबसे कम कंप्यूटर साक्षरता- बिहार
  • देश में सबसे कम बिजली खपत- बिहार
  • देश में सबसे कम बुनियादी सुविधा- बिहार
  • देश में सबसे कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा- बिहार
  • देश में सबसे कम औद्योगिक इकाइयां- बिहार
  • देश में सबसे कम स्कूलों में कंप्यूटर और ICT लैब- बिहार
  • देश में विकास के सभी सूचकांक में सबसे फिसड्डी- बिहार
  • देश में शिक्षा-स्वास्थ्य सेवा/सुविधा में सबसे फिसड्डी- बिहार
  • महंगी गैस खरीदने में आगे- बिहार
  • महंगी बिजली खरीदने में आगे- बिहार
  • महंगा पेट्रोल-डीज़ल खरीदने में आगे- बिहार
  • दिल्ली-मुंबई से महंगी प्रॉपर्टी और जमीन- बिहार

Bihar news

तेजस्वी यादव

पटना

बिहार न्यूज़

