‘दिल्ली-मुंबई से महंगी बिहार की जमीन, फिर भी सबसे गरीब’, तेजस्वी का नीतीश सरकार पर प्रहार, बोले- 21 साल में सिर्फ…

तेजस्वी यादव (Photo-IANS)
Bihar Politics: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें राज्य की NDA सरकार पर तीखा हमला किया गया। तेजस्वी ने दावा किया कि NDA के 21 साल के शासन के बावजूद, बिहार विकास के सभी पैमानों और इंडिकेटर्स में देश का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना हुआ है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जहां बिहार के लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहीं सत्ता में बैठे लोग पलटा-पलटी कर केवल अपनी सीटें बचाने में लगे हैं।
तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट की शुरुआत बिहार को एक अनोखा और अनूठा राज्य बताते हुए की। उन्होंने लिखा कि दशकों के NDA शासन के बावजूद, बिहार आज देश का सबसे गरीब राज्य है। उन्होंने NDA के 21 साल के शासन को डेवलपमेंट के मामले में जीरो बताया।
तेजस्वी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, '21 वर्षों की एनडीए सरकार में बिहार विकास के सभी मानकों, मानदंड और सूचकांक में सबसे फिसड्डी है। इन शर्मनाक तथ्यों पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं है।'
RJD नेता ने कहा कि बिहार की पर कैपिटा इनकम देश में सबसे कम है, लेकिन यहां जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतें दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों से भी ज़्यादा हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के लोग देश में सबसे महंगी बिजली, पेट्रोल, डीजल और गैस खरीदने को मजबूर हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य के एजुकेशन सिस्टम पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में न सिर्फ अच्छी एजुकेशन की कमी है, बल्कि स्कूलों में कंप्यूटर लिटरेसी और ICT लैब भी सबसे खराब हैं। उन्होंने हेल्थकेयर के मामले में भी बिहार को देश का सबसे खराब राज्य बताया।
तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में बताया कि बिहार में सबसे अधिक और सबसे कम क्या है। उन्होंने लिखा,
