पटना में पुलिस-अपराधियों के बीच मुठभेड़, अपराधियों की बड़ी साजिश नाकाम, 1200 जिंदा कारतूस के साथ तीन अपराधी गिरफ्तार

पटना से सटे फतुहा थाना क्षेत्र के सिरपतपुर गांव में बुधवार रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक अपराधी घायल हो गया, जबकि पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल से पुलिस ने 1200 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। हालांकि इससे पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई और टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों की साजिश नाकाम हो गई। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अपराधी इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस कहां से लाए थे और वे किस घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे।