Crime News: दोस्त ने युवती को मिलने बुलाया, फिर 10 साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप; 4 गिरफ्तार

पुलिस ने मामले की सूचना मिलने के तत्काल बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती के दोस्त उपेंद्र यादव उर्फ लल्लू यादव, विनोद यादव उर्फ मोटक यादव, अवधेश यादव उर्फ लकडू व्यास और नीतीश यादव को गिरप्तार कर लिया। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। यह घटना पांच मार्च की बताई जा रही है। करनामेपुर पुलिस के अनुसार उपेंद्र यादव उर्फ लल्लू यादव पीड़िता के पड़ोस के एक गांव की रहने वाला है। दोनों के बीच काफी दिनों से दोस्ती थी। लल्लू यादव के बुलाने पर ही पीड़िता उससे मिलने उसके गांव गई थी। जहां पहले से लल्लू यादव अपने अन्य दोस्तों के साथ था। सभी ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया और फिर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।