पटना

अमित शाह-सम्राट चौधरी की मीटिंग और निशांत की जेडीयू में एंट्री; क्या आज लिखी जाएगी बिहार के नए सीएम की पटकथा?

50 वर्षीय निशांत आज (रविवार) ऑफिशियली JD(U) में शामिल होने वाले हैं, पार्टी ने इस इवेंट को “नीतीश कुमार के बड़े महिला वोट बैंक के सम्मान में” प्लान किया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 08, 2026

bihar politics, nishant kumar, bihar news

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार

जदयू के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट संजय कुमार झा के निशांत कुमार के पार्टी में शामिल होने की घोषणा के बाद उनकी पार्टी में सक्रियता बढ़ गई है। निशांत ने शनिवार को पटना में पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ दो मीटिंग में हिस्सा लिया। पार्टी नेताओं के साथ वे उनके क्षेत्रों के संबंध में अपडेट जानकारी लेने के साथ साथ अपनी यात्रा को लेकर भी प्लान तैयार किया। नीतीश कुमार के एक करीबी सहयोगी और MLA हरिनारायण सिंह ने कहा कि निशांत बहुत जल्द JD(U) विधायक दल के नेता और डिप्टी CM बनने वाले हैं। JD (U) सूत्रों के अनुसार निशांत नई सरकार में पार्टी के अकेले डिप्टी CM हो सकते हैं। इसको लेकर जदयू नेताओं का कहना है कि 'हम पार्टी में दो पावर सेंटर नहीं चाहते। दो डिप्टी CM, जैसे नीतीश की अगुवाई वाली सरकार में BJP के पास थे, कन्फ्यूजिंग सिग्नल भेज सकते हैं।'

आज लेंगे जदयू की सदस्यता

 50 वर्षीय निशांत आज (रविवार) ऑफिशियली JD(U) में शामिल होने वाले हैं, पार्टी ने इस इवेंट को “नीतीश कुमार के बड़े महिला वोट बैंक के सम्मान में” प्लान किया है। निशांत पटना स्थित महावीर मंदिर जाकर पहले पूजा-अर्चना करेंगे। फिर वे पार्टी दफ्तर जायेंगे। निशांत अपनी सियासी यात्रा चम्पारण से शुरू करेंगे। नीतीश कुमार भी अपनी सभी यात्राएं यहीं से शुरू की हैं।

विधायकों से मिले निशांत

शनिवार को निशांत JD(U) के MLA, ज़िला पार्टी प्रेसिडेंट और संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह समेत सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। झा ने उन्हें आए हुए लोगों से मिलवाया। सफ़ेद कुर्ता-पायजामा पहने निशांत अपनी कुर्सी से उठकर उनका अभिवादन करते दिखे। हालांकि इसे एक इनफ़ॉर्मल मीटिंग कहा गया, लेकिन साफ़ था कि पार्टी उन्हें नीतीश का “उत्तराधिकारी” बनाने पर ज़ोर दे रही है। हालांकि नीतीश हमेशा से वंशवाद की राजनीति के कट्टर आलोचक माने जाते रहे हैं।

निशांत के साथ, विकास का नया शंखनाद

हरनौत के विधायक हरिनारायण सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 'निशांत कुमार हमारे नेता होंगे। वह हमारे विधायक दल के नेता और डिप्टी CM बनने जा रहे हैं।' पार्टी हेडक्वार्टर और राज्य की राजधानी के दूसरे खास इलाकों के पास कई JD(U) वर्कर्स के लगाए बैनर और पोस्टरों में भी यही बात कही गई है। उनमें से कुछ ने निशांत को 'नीतीश कुमार की सोशल जस्टिस के साथ डेवलपमेंट की पॉलिटिकल विरासत का वारिस' कहा। एक पोस्टर पर लिखा था: 'विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत'। एक और ने कहा, 'निशांत के साथ, विकास का नया शंखनाद'।

अमित शाह से आज मिलेंगे सम्राट चौधरी

इस बीच सम्राट चौधरी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बुलावे पर आज उनसे मिलने जायेंगे। दोनों नेताओं की रविवार की देर रात मुलाकात होगी। बिहार में बदलते समीकरण के बीच दोनों नेताओं के इस मुलाकात को खास माना जा रहा है।

