UPSC 2025 Result Mistake: UPSC की 301वीं रैंक पर घमासान, बिहार में जश्न तो सोशल मीडिया पर उठे सवाल

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से जारी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक ही रोल नंबर पर दो महिला अभ्यर्थियों ने दावा कर दिया है। इनमें से एक अभ्यर्थी आकांक्षा सिंह हैं, जो बिहार के भोजपुर में रणवीर सेना प्रमुख रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती हैं। वहीं दूसरी अभ्यर्थी आकांक्षा सिंह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की रहने वाली हैं और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (एम्स पटना) की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। दोनों ही अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा में 301वीं रैंक हासिल करने का दावा किया है।