पटना

Bihar Politics: निशांत कुमार की सक्रियता बढ़ी, संजय झा के आवास पर 20 जदयू विधायकों के साथ देर रात की बैठक

Bihar Politics निशांत कुमार ने शुक्रवार रात जदयू के करीब 20 विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विधायकों के साथ अपनी प्रस्तावित राजनीतिक यात्रा को लेकर योजना भी साझा किया।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 07, 2026

bihar politics, nishant kumar, bihar news

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जदयू ज्वाइन करने से पहले शुक्रवार रात पार्टी के करीब 20 विधायकों के साथ बैठक की। यह बैठक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के पटना स्थित आवास पर हुई। बैठक में निशांत कुमार के पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होने से लेकर उनकी आगे की राजनीतिक यात्रा को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार, निशांत कुमार अब रविवार (8 मार्च) को जदयू की सदस्यता लेंगे। इससे पहले 7 मार्च को ही पार्टी ज्वाइन करने की चर्चा थी। सूत्रों के मुताबिक, निशांत कुमार अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत चंपारण से कर सकते हैं।

निशांत की एक्टिव पॉलिटिक्स पर लगी मुहर

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले और नामांकन दाखिल करने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों और मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार के सामने निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में शामिल होने पर अंतिम मुहर लग गई। बैठक के दौरान ही संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नीतीश कुमार की मौजूदगी में इसकी घोषणा की। इसके बाद पार्टी ने निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में औपचारिक लॉन्चिंग की तैयारी शुरू कर दी है।

जदयू कार्यकर्ता और नेता मायूस

नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने के बाद से जदयू के कार्यकर्ता और नेता मायूस नजर आ रहे हैं। वे नीतीश कुमार से कुछ दिन और बिहार की सेवा करने का आग्रह कर रहे थे। इसकी झलक शुक्रवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री आवास पर जदयू विधानमंडल दल की अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी के सभी विधायक, सांसद, एमएलसी और मंत्री मौजूद थे।

मेरी इच्छा थी इसलिए जा रहा हूं

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बैठक नीतीश कुमार के निर्देश पर ही बुलाई गई थी। बैठक में नीतीश कुमार ने सभी नेताओं से कहा कि वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि आगे भी उनके बीच ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाने की उनकी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने नामांकन किया है। साथ ही बैठक में निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर भी सहमति बनी।

image

