Bihar Politics: निशांत कुमार की सक्रियता बढ़ी, संजय झा के आवास पर 20 जदयू विधायकों के साथ देर रात की बैठक

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जदयू ज्वाइन करने से पहले शुक्रवार रात पार्टी के करीब 20 विधायकों के साथ बैठक की। यह बैठक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के पटना स्थित आवास पर हुई। बैठक में निशांत कुमार के पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होने से लेकर उनकी आगे की राजनीतिक यात्रा को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार, निशांत कुमार अब रविवार (8 मार्च) को जदयू की सदस्यता लेंगे। इससे पहले 7 मार्च को ही पार्टी ज्वाइन करने की चर्चा थी। सूत्रों के मुताबिक, निशांत कुमार अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत चंपारण से कर सकते हैं।