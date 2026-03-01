Bihar Politics: नीतीश के बेटे निशांत 7 मार्च को ज्वाइन करेंगे JDU, बिहार दौरे पर भी निकलेंगे

जदयू प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास पर हुई जदयू विधानमंडल दल की बैठक में सभी मंत्री और विधायकों ने एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि उनके राज्य सभा जाने के फैसले से हम सभी दुखी हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जब नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया है, तो वे उनके साथ खड़े हैं। इसके बाद बैठक में सभी नेताओं ने निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग की, जिस पर नीतीश कुमार ने सहमति दे दी। इसके बाद जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बैठक में मौजूद सभी मंत्री और विधायकों को बताया कि निशांत कुमार अगले दिन यानी शनिवार को पार्टी की सदस्यता लेंगे।