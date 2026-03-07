रणवीर सेना प्रमुख बरमेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह बनीं IPS अफसर, UPSC में हासिल की 301वीं रैंक

आकांक्षा ने कैथोलिक हाई स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और 2017 में 10वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने आरा स्थित हरप्रसाद दास जैन कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स किया। इसके बाद आकांक्षा ने अपनी UPSC की तैयारी के लिए पटना आकर रहना शुरू किया। यहाँ उन्होंने पूरी तरह से तैयारी की और अपनी दूसरी कोशिश में UPSC सिविल सर्विसेज़ परीक्षा पास कर ली। तैयारी के दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाने का भी अनुभव लिया। आकांक्षा ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि उनकी सफलता में कड़ी मेहनत का अहम योगदान है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें क्रिकेटर विराट कोहली के जज़्बे और हिम्मत से बहुत प्रेरणा मिलती है।